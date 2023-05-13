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Синхронистка Субботина рассказала об отношениях с хоккеистом СКА Никишиным

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Российская синхронистка Варвара Субботина рассказала об отношениях с защитником петербургского СКА Александром Никишиным.
Синхронистка Субботина рассказала об отношениях с хоккеистом СКА Никишиным
  • globallookpress.com
  • © Szilard Voros/Xinhua

«Уж очень много мужчин стремились познакомиться со мной, предлагали даже руку, сердце и доступ к банковскому счёту. И Александр был не обделён женским вниманием. Вот и решили заявить, что я женщина несвободная, да и к нему не стоит подкатывать», — приводит слова синхронистки РИА Новости.

По её словам, решение об этом было принято совместно.

«После этого желающие познакомиться и со мной, и с Александром сбавили активность», — подытожила она.

22-летняя россиянка является четырёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы.

21-летний хоккеист в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги набрал 63 очка.

Ранее Субботина пожаловалась, что её внешность оценивают выше достижений.

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