Синхронистка Субботина рассказала об отношениях с хоккеистом СКА Никишиным

Российская синхронистка Варвара Субботина рассказала об отношениях с защитником петербургского СКА Александром Никишиным.

«Уж очень много мужчин стремились познакомиться со мной, предлагали даже руку, сердце и доступ к банковскому счёту. И Александр был не обделён женским вниманием. Вот и решили заявить, что я женщина несвободная, да и к нему не стоит подкатывать», — приводит слова синхронистки РИА Новости.

По её словам, решение об этом было принято совместно.

«После этого желающие познакомиться и со мной, и с Александром сбавили активность», — подытожила она.

22-летняя россиянка является четырёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы.

21-летний хоккеист в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги набрал 63 очка.

Ранее Субботина пожаловалась, что её внешность оценивают выше достижений.