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Синхронистка Субботина пожаловалась, что её внешность оценивают выше достижений

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Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина рассказала, что её достижения оценивают ниже, чем внешность.
Синхронистка Субботина пожаловалась, что её внешность оценивают выше достижений
  • РИА Новости

«Немного задевает. Хочется, чтобы в первую очередь оценивали достижения, а уж во вторую — внешность. Пока происходит наоборот, но с этим уже свыклась», — цитирует Субботину РИА Новости.

Субботина является четырёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы.

В марте спортсменка сообщила, что перенесла операцию на стопе. Субботина пропустила Олимпиаду в Токио из-за травмы.

Ранее старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала, почему Варвару Субботину в дуэте заменила Майя Дорошко.

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