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Синхронистка Субботина перенесла операцию на стопе

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Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина сообщила, что перенесла операцию на стопе.
Синхронистка Субботина перенесла операцию на стопе
  • РИА Новости

«Я готовилась к операции, собирала документы, анализы и свои нервы в кулак. Всё прошло отлично, я уже дома, как вы поняли», — написала Субботина в социальных сетях.

Также Субботина отметила, что пока ей тяжеловато, но она надеется, что скоро будет легче.

Она опубликовала фотографии из больницы, на которой видно что у неё перебинтована правая стопа.

Субботина пропустила Олимпиаду в Токио из-за травмы.

Ранее многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко прокомментировала решение о включении её в Международный зал славы.

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