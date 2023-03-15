Ищенко назвала неожиданным решение включить её в Международный зал славы плавания

Многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко прокомментировала решение о включении её в Международный зал славы.

«Абсолютно неожиданно. Очень почётно, спасибо большое за это решение. Номинацией оценили труд не только мой, но и огромного количества людей: тренеров, напарниц, всех, кто со мной работал. Я не знала, что мою кандидатуру рассматривают», — цитирует министра спорта Калининградской области ТАСС.

Ищенко дала понять, что сообщил ей об этом президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

«И поздравил. Приглашений и других официальных писем от оргкомитета не получала», — пояснила Ищенко.

14 марта стало известно, что Ищенко будет включена в Международный зал славы плавания. Церемония состоится 30 сентября в США.

36-летняя Ищенко пять раз побеждала на Олимпийских играх. В её активе также 19 побед на чемпионатах мира и 12 золотых наград на европейских первенствах. Спортсменка завершила карьеру в 2017 году.

Международная федерация плавания (World Aquatics) отстранила россиян от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее Ольга Брусникина заявила, что надеется на допуск российских спортсменов к международным соревнованиям.