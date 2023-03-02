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Брусникина: рассчитываем, что сборная России по синхронному плаванию отберётся на Олимпийские игры в Париже

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Президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина надеется на допуск российских спортсменов к международным соревнованиям.
Брусникина: рассчитываем, что сборная России по синхронному плаванию отберётся на Олимпийские игры в Париже
  • Gettyimages.ru
  • © David Madison

«Мы надеемся, что ситуация будет исправляться и что международные организации наконец-то поймут, что без нас соревноваться всё-таки скучновато.

У нас главный отборочный старт к Олимпийским играм — чемпионат мира, который пройдёт в феврале 2024 года в Катаре. Мы готовимся к нему и рассчитываем, что примем участие и отберёмся на Олимпийские игры в Париже. Но всё будет зависеть от позиции международной федерации», — приводит слова Брусникиной РИА Новости.

Международная федерация плавания (World Aquatics) отстранила россиян от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.        

Ранее Брусникина высказалась о допуске мужчин до соревнований по синхронному плаванию.

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