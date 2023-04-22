Данченко — о замене Субботиной: ей не так давно сделали операцию на ступне, поэтому пока отдыхает

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Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала, почему Варвару Субботину в дуэте заменила Майя Дорошко.
Данченко — о замене Субботиной: ей не так давно сделали операцию на ступне, поэтому пока отдыхает
  • РИА Новости
  • © Пероттино Джорджио

«У Светланы Колесниченко новая партнёрша — Майя Дорошко. Варе не так давно сделали операцию на ступне, поэтому пока отдыхает. В принципе мы были готовы к тому, что понадобится хирургическое вмешательство, вот и решили, что лучшего времени для того, чтобы привести здоровье в порядок, просто не придумать. Теперь всё зависит от того, насколько быстро пойдёт реабилитация. Девочка из нашей школы, из нашей группы, много лет её тренировала моя дочь Елена Воронова, потом к работе подключилась и я сама, то есть мы целенаправленно подводили её к сборной, где она попала к Татьяне Покровской. Поэтому больших сложностей с тем, чтобы ввести её в дуэт, не оказалось. Просто сейчас сложно как-то предсказывать результат. У нас ведь достаточно сильно поменялись правила. Стали, я бы сказала, совершенно иными», — заявила Данченко в интервью RT.

Ранее Данченко рассказала, почему не спешит показывать уже готовые новые программы.

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