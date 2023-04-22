Данченко рассказала, почему не спешит показывать уже готовые новые программы

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Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала, почему не спешит показывать уже готовые новые программы.
Данченко рассказала, почему не спешит показывать уже готовые новые программы
  • Gettyimages.ru
  • © David Madison

«Все программы уже поставлены. Покажем только в следующем сезоне. В том, чтобы делать это сейчас, нет никакого смысла. Считаю, что тактически это было бы неправильно», — заявила Данченко в интервью RT.

Она также добавила, что её подопечные подходят к чемпионату страны в довольно приличной форме.

«Достойно выглядели бы и на более крупном старте. Но мне всё равно немного волнительно, поскольку старт и тренировки — это разные вещи. Посмотрим, как девочки сумеют собраться. Всё-таки состав дуэта у нас новый», — добавила Данченко.

Ранее Данченко объяснила, с чем связано раннее окончание сезона в её группе.

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