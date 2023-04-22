Данченко объяснила, с чем связано раннее окончание сезона в её группе

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Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала, с чем связано раннее окончание сезона в её группе.
Данченко объяснила, с чем связано раннее окончание сезона в её группе
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«Главный и к тому же последний. По календарю сезон у нас на этом не заканчивается, но для основных спортсменок я приняла именно такое решение... Как только мы узнали, что Международная федерация плавания в феврале следующего года проведёт в Дохе чемпионат мира, который для нас может стать последним шансом отобраться на Олимпийские игры в Париж. Раньше олимпийский отбор проходил у нас отдельным турниром в апреле, сейчас FINA решила провести его  в рамках чемпионата. А это февраль. Вот мы и решили, что должны в связи с этим завершить год раньше обычного, чтобы успеть отдохнуть и выйти в следующем сезоне на раннюю подготовку», — заявила Данченко в интервью RT.

Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала о состоянии здоровья Варвары Субботиной.

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