Данченко объяснила, с чем связано раннее окончание сезона в её группе

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала, с чем связано раннее окончание сезона в её группе.

«Главный и к тому же последний. По календарю сезон у нас на этом не заканчивается, но для основных спортсменок я приняла именно такое решение... Как только мы узнали, что Международная федерация плавания в феврале следующего года проведёт в Дохе чемпионат мира, который для нас может стать последним шансом отобраться на Олимпийские игры в Париж. Раньше олимпийский отбор проходил у нас отдельным турниром в апреле, сейчас FINA решила провести его в рамках чемпионата. А это февраль. Вот мы и решили, что должны в связи с этим завершить год раньше обычного, чтобы успеть отдохнуть и выйти в следующем сезоне на раннюю подготовку», — заявила Данченко в интервью RT.

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