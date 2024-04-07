Испытание горой: Большунов развалился на финише и проиграл Коростелёву, Пеклецова обогнала Степанову в масс-старте

Савелий Коростелёв завоевал золото в гонке с общего старта в гору на заключительном этапе Кубка России в Кировске. Вплоть до последнего отрезка тяжелейшего подъёма он сражался за победу с Александром Большуновым, но в концовке сумел оторваться и финишировать в одиночку. При этом трёхкратный олимпийский чемпион умудрился упустить и серебро, пропустив вперёд совершившего невероятный спурт Алексея Червоткина. В свою очередь, Алина Пеклецова не оставила шансов соперницам и в гордом одиночестве преодолела большую часть горного этапа, на 48 секунд опередив ближайшую преследовательницу Веронику Степанову. Третье место досталось Анастасии Кулешовой.

Триумф Пеклецовой и выдержка Степановой

Финал Кубка России завершался двумя сложнейшими гонками с общего старта на 10 км, в ходе которых спортсменам предстояло подняться по склону горы Айкуайвенчорр. Да, ранее подобное можно было наблюдать и в рамках всемирно известной многодневки «Тур де Ски», где лыжникам приходилось взбираться на Альпе де Чермис. Но в этот раз им предстояло пройти более сложное испытание. Ведь трасса в Кировске предполагала более крутой подъём, а общий набор высоты составлял аж 580 метров — на 85 метров больше, чем у зарубежного аналога. И первым ощутить на себе всё это предстояло женщинам.

Особенность гонки заключается в том, что первые 8 км дистанции атлеты проходят по относительно равнинной местности, после чего начинается тот самый подъём в гору, призванный проверить на прочность не только тело, но и дух. В ходе него градиент (величина уклона) достигает невероятных 44%, а работать становится буквально невыносимо. При этом возможности протестировать себя в таких условиях у лыжников не было. Для тренировок им была доступна лишь первая часть трассы, в то время на вторую их не пускали. Таким образом, они могли лишь догадываться, сколько продлится этот забег и где начинается финишная прямая.

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«Думала, что до горы будет равнина, но это абсолютно не так. Работать нужно будет всю дистанцию — от начала и до конца. Очень узко здесь и такие интересные повороты — всё, как я люблю. Будет интересно смотреть», — признавалась в эфире «Матч ТВ» Анастасия Кулешова.

Что касается представительницы Нижегородской области, то для неё этот масс-старт имел особое значение. Да, к этому моменту Кулешова уже потеряла шансы подняться на первую строчку как в общем зачёте Кубка России, так и в «дистанционках». Но сохраняла надежду на победу в мини-туре, где отставала от Вероники Степановой на 30,1 секунды. И в непосредственной близости от оппонентки завершила первую часть гонки, уступая ей буквально полкорпуса.

Но как Кулешова ни старалась, обойти Степанову она так и не смогла. Уже к середине горного этапа в её действиях можно было заметить серьёзную усталость, и со временем она лишь продолжала накатывать. Анастасия не сдавалась и изо всех сил цеплялась за Веронику, но перед последним подъёмом всё же отстала. Лидер общего зачёта совершила спурт и обошла принципиальную соперницу на 14,8 секунды.

«Задача была втянуться с самого старта. В парке много узких участков, хотела пойти первой, чтобы не было лишних завалов, поломок палок. Везде поддерживали и подсказывали болельщики. Местами трасса была очень крутой, хотелось перейти на «ёлочку», чуть ли не на «лесенку». Такого долгожданного финиша у меня ещё не было. Я смотрела под ноги, не поднимать голову — это самое основное», — призналась олимпийская чемпионка.

И хотя Степанова выиграла главную дуэль и стала первой в мини-туре, в масс-старте довольствовалась лишь серебром. Золото досталось Алине Пеклецовой, не оставившей преследовательницам ни единого шанса. На подъёме та сходу рванула вперёд и обеспечила себе колоссальный задел, в гордом одиночестве преодолев большую часть заключительной двухкилометровки. И «привезла» Веронике аж 48 секунд. Правда, затратила так много сил, что снять лыжи смогла лишь при помощи президента ФЛГР Елены Вяльбе.

«Половину горы начала работать, а вторую — тяжело очень сильно терпеть, особенно когда едешь и не знаешь, где финиш. Все кричат: «Недалеко!» А тут ещё подъём и ещё подъём. Всего в 30 секундах были девочки за мной… Понимала, что на горе нужно выходить и начинать работать. Я очень рада, потому что этот год для меня был достаточно богатым на вторые и третьи места. Это моя первая золотая медаль на Кубке России», — сказала победительница.

Спурт Червоткина и крах Большунова

В свою очередь, у мужчин борьба за медали вышла куда более ожесточённой, а долгое время и вовсе «пахло» сенсацией. До этого момента Евгений Семяшкин лишь однажды заезжал в пятёрку на чемпионатах страны и этапах Кубка, но в этот раз решил бросить вызов признанным звёздам российских лыжных гонок — Александру Большунову и Савелию Коростелёву. За 500 метров до конца он уступал им всего 3,8 секунды, но выдержать такой высочайший темп всё же не смог. В определённый момент он буквально остановился, а по его телу прошла судорога. И хотя представитель Республики Коми сумел продолжить выступление, на медали уже не рассчитывал. А финишную черту пересёк лишь 15-м.

Так, всё свелось к противостоянию Большунова и Коростелёва — двух сильнейших лыжников сезона в стране, занимавших высшие позиции как в обоих зачётах Кубка России, так и мини-тура. И в нём Савелий сохранял пусть и призрачные, но шансы обойти трёхкратного олимпийского чемпиона. Правда, для этого нужно было отыграть гандикап в 36,9 секунды, а Александр упрямо не давал визави оторваться. Хотя с определённого момента выглядел гораздо более уставшим и не демонстрировал привычной прыти, а держался исключительно за счёт морально-волевых.

Тем не менее, перед заключительным подъёмом силы оставили Большунова. Главный российский лыжник буквально «встал» и окончательно отпустил Коростелёва, выигравшего одну из главных дуэлей в своей карьере. Но на этом потрясения для Александра не закончились, ведь буквально на финишной прямой его обогнал Алексей Червоткин, у которого внезапно открылось второе дыхание. Двукратный призёр Игр невероятным образом сумел оставить силы на заключительный отрезок и вприпрыжку залетел на вершину, оставив соперника с бронзой, а болельщиков — в недоумении.

«Сводило мышцы. С середины подъёма или даже раньше я подумал, что уже всё, они отъезжали втроем. Я такой: «Ну ладно». Думал, что борьбы не получится и буду идти и бороться за мини‑тур. Потом, когда ребята подустали, стало психологически легче, значит я не совсем плохо шёл. Мне Женя Семяшкин подарил практически третью позицию. На последних 500 метрах меня как будто перезагрузило. Я прошёл полуконьком под каждый шаг, вылетаю из‑за поворота и понимаю, что передо мной Саня (Большунов. — RT) стоит. Надо было просто прыгать и стараться», — рассказал Червоткин.

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Невероятно тяжёлым это восхождение в гору назвал и Коростелёв. По его словам, временами он сомневался в своей способности завершить заезд, а иногда и вовсе думал «просто остановиться». Но всё же решил продолжать сражаться, когда увидел, с какими проблемами столкнулся Большунов.

«Честно, даже не думал, что получится это сделать на горе. Саша шёл за мной попятам. Казалось, что он, как всегда, на финише выскочит и обойдёт меня, но, кажется, что‑то пошло не так», — заявил Коростелёв.

Правда, обойти трёхкратного олимпионика в таблице мини-тура всё же не удалось. Большунов уступил Коростелёву всего 14,8 секунды и занял первое место, а Савелий остался на втором. Третьим же стал тот же Червоткин.

«Всем спасибо, но сегодня самая сложная гонка. Наверное, ощущения такие же, как когда я первый раз поднимался на Альпе де Чермис. Нереально вставило, особенно в концовке. Мне главное было всё‑таки доехать до финиша и спокойно полежать после финишной черты… Поздравляю Савелия Коростелева, эта гора сложная, возможно, сложнее, чем Альпе де Чермис. Ну и здесь у нас покрасивее. Я думаю, и трансляция эта соберет большое количество просмотров, причем не только в России, но и за рубежом. Всем будет интересно посмотреть, что мы здесь придумали. А придумали мы гораздо лучше, чем у них», — сказал Большунов.