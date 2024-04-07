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Бородавко: Большунов пока не может обрести ту форму, которая была до болезни

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал третье место Александра Большунова в масс-старте в гору в финале Кубка России в Кировске.
Бородавко: Большунов пока не может обрести ту форму, которая была до болезни
  • РИА Новости

«Он пока не может обрести ту форму, которая была до болезни. Прежде всего, сказывается и усталость — очень тяжёлая гора и тяжёлое самочувствие», — приводит слова Бородавко «СЭ».

Савелий Коростелёв стал победителем масс-старта. Второе место занял Алексей Червоткин. Третий — Большунов.

Гонка прошла в гору Айкуайвенчорр с общим набором высоты 580 м, на склоне — 460 м.

Ранее Коростелёв признался, что хотел остановиться во время масс-старта в гору.

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