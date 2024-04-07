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Коростелёв признался, что хотел остановиться во время масс-старта в гору

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Савелий Коростелёв прокомментировал победу в масс-старте в гору свободным стилем на 10 км в финале Кубка России по лыжным гонкам в Кировске.
Коростелёв признался, что хотел остановиться во время масс-старта в гору
  • РИА Новости

«Было нереально тяжело. Здесь нельзя ускоряться, нужно идти одним темпом. Когда тебе кричат: «Пять минут поработай», а мышцы уже не работают.. Большие вопросы: доедешь ты или нет. У меня в моментах было желание просто остановиться. И только, когда Большунов стал ловить просвет, я понял, что нельзя останавливаться», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

Коростелёв стал победителем гонки. Второе место занял Алексей Червоткин. Третий — Александр Большунов.

Гонка прошла в гору Айкуайвенчорр с общим набором высоты 580 м, на склоне — 460 м.

Ранее Коростелёв удивился тому, что Червоткин на финише масс-старта в гору обошёл Большунова.

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