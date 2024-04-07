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Червоткин рассказал, как обогнал Большунова на финише масс-старта в гору

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Алексей Червоткин прокомментировал победу на финише над Александром Большуновым в масс-старте в гору в финале Кубка России.
Червоткин рассказал, как обогнал Большунова на финише масс-старта в гору
  • РИА Новости

«Я думал, что не получится никакой борьбы, они уедут от меня и всё. Главное было держать свою позицию. Когда мне Семяшкин практически подарил третье место, меня как будто перезагрузило. Потом увидел, что Большунов практически встал», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

Савелий Коростелёв стал победителем гонки. Второе место занял Червоткин. Третий — Большунов.

Гонка прошла в гору Айкуайвенчорр с общим набором высоты 580 м, на склоне — 460 м.

Ранее Коростелёв удивился тому, что Червоткин на финише масс-старта в гору обошёл Большунова.

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