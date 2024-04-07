Большунов: это была моя идея пробежать гонку в гору в Кировске

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал третье место в масс-старте в гору в финале Кубка России.

«Результат нормальный, несмотря на не очень хорошее самочувствие. Это была моя идея пробежать гонку в гору. Мы шагаем в ногу со временем, добавляем новые форматы», — цитирует Большунова «Чемпионат».

Савелий Коростелёв стал победителем масс-старта. Второе место занял Алексей Червоткин. Третий — Большунов.

Гонка прошла в гору Айкуайвенчорр с общим набором высоты 580 м, на склоне — 460 м.

Ранее Коростелёв признался, что хотел остановиться во время масс-старта в гору.