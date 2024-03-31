Две звезды: Миранчук стал главным героем матча с «Наполи», а Головин отдал радиоуправляемую голевую передачу

Алексей Миранчук стал главным героем матча 30-го тура Серии А между «Аталантой» и «Наполи». В середине первого тайма он открыл счёт ударом с близкой дистанции. А незадолго до перерыва россиянин позволил отличиться Джанлуке Скамакке. В свою очередь, Александр Головин помог «Монако» разгромить «Метц» и подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. В начале встречи он выполнил радиоуправляемую результативную подачу на Вандерсона. Это позволило полузащитнику с шестью голевыми пасами выйти на вторую позицию в списке лучших ассистентов нынешнего сезона Лиги 1, которую он делит с Анхелем Гомесом из «Лилля».

Лучший тайм Миранчука

В период отстранения российских команд и сборных от международных соревнований матчи с участием ведущих российских легионеров во многом превратились для болельщиков в отдушину. И они стараются делать всё от них зависящее, чтобы проявить себя. В первую очередь это касается Алексея Миранчука. Ещё несколько месяцев назад хавбек не проходил в основу «Аталанты» и подумывал об уходе. Но в 2024-м буквально преобразился, стал лидером команды и регулярно набирает очки.

Показательным в данном отношении получился матч с прямым конкурентом в борьбе за попадание в еврокубки «Наполи». Бергамоски угодили в небольшое пике и не знали побед в национальном первенстве на протяжении трёх встреч. Поражение же от неаполитанцев опустило бы их на седьмую строчку. При этом не состоялось свидание Миранчука с Хвичей Кварацхелией. Ещё один бывший игрок «Локомотива» не попал в заявку после выхода сборной Грузии на Евро-2024.

При этом никто не гарантировал место в старте и Алексею, ведь в последних двух противостояниях Серии А он его не получал. Невольно помогла травма Шарля Де Кетеларе. К тому же россиянин раньше других вернулся из расположения национальной команды и имел возможность полноценно подготовиться.

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Отечественный футболист повёл гостей вперёд со стартовым свистком арбитра. Уже на третьей минуте он протащил мяч на чужой половине, воспользовавшись разрезающим пасом Марио Пашалича, и из полукружия штрафной низом пробил в ближнюю штангу.

Но уже в середине тайма хавбек всё-таки сумел открыть счёт, пусть гол получился немного курьёзным. После навеса слева мяч заметался по штрафной. У Пашалича удар толком не получился, зато снаряд отскочил к Миранчуку, который с метра отправил его между ног Алексу Мерету.

В качестве благодарности россиянин вскоре выполнил потрясающую закидушку на ход всё тому же Пашаличу, но экс-футболисту «Спартака» в ноги своевременно бросился вратарь. Завершилась атака выстрелом Алексея выше, метров с 20. Но всё же он не ушёл с поля без результативной передачи. Незадолго до перерыва полузащитник обыгрался с Джанлукой Скамаккой, а тот с ходу пробил в дальний угол.

Во второй половине неаполитанцы перехватили инициативу, и россиянин, как и другие лидеры атаки «Аталанты», ушёл в тень. Тем не менее он отметился ещё одним выстрелом с радиуса штрафной, с которым не без труда справился Мерет, и подал несколько угловых. А в концовке точку в противостоянии поставил вышедший на замену Тён Копмейнерс, отправивший мяч в створ после прострела Маттео Руджери с левого фланга.

Таким образом, подопечные Джан Пьеро Гасперини, занимающие шестую строчку в таблице, добились важнейшего успеха и на пять очков оторвались от «Наполи». А от зоны Лиги чемпионов их теперь отделяют всего четыре. Что касается Миранчука, то он уже в четвёртый раз в текущем сезоне набрал два балла за матч. Всего в его активе четыре гола и 11 пасов, а в Серии А — три мяча и пять передач.

В новом году он вовсе набрал потрясающий ход, выбив 12 очков (3 + 9). Более того, по количеству результативных передач во всех турнирах в 2024-м среди представителей топ-5 ведущих европейских чемпионатов он с семью уступает только Кевину Де Брёйне (11), Алексу Гримальдо (8) и Тео Эрнандесу (8). А по числу ассистов в команде ему вовсе нет равных.

Остаётся надеяться, россиянин не сбавит темп и завоюет долгожданный трофей. «Аталанта» помимо национального первенства продолжает борьбу в Лиге Европы, где померится силами с «Ливерпулем», и в Кубке страны, где в полуфинале сойдётся с «Фиорентиной».

Агент спортсмена Вадим Шпинёв объяснил преображение клиента тем, что тот наконец почувствовал себя в коллективе комфортно.

«Алексей сделал свою работу. Вышел с первых минут, отыграл весь матч, забил и отдал голевую. Перестаньте его восхвалять. У него ничего не изменилось в игре, просто он, как любое вино, созревает. Лёша адаптировался и привык. Он себя сейчас чувствует в «Аталанте» очень хорошо. Миранчук — парень с головой, просто работает над собой. Все ребята в команде его уважают и любят, нет никаких проблем», — цитирует Шпинёва Metaratings.

Ассистентские таланты Головина

Поддержал почин соотечественника и Александр Головин. «Монако», цвета которого он защищает, имело отличный шанс подняться на второе место в таблице Лиги 1. Для этого требовалось на выезде обыгрывать аутсайдера «Метца».

Задача, по сути, оказалась решена ещё в дебюте. Не успел арбитр дать стартовый свисток, как Такуми Минамино здорово пробил из пределов штрафной. А рикошет от защитника лишил Александра Укиджу возможности выручить партнёров. К обороне хозяев вообще возникли большие вопросы. Например, чуть позже Магнесу Аклиуше позволили спокойно вырваться на рандеву с вратарём прямо по центру и прицельно отправить снаряд в угол.

А на 16-й минуте потрясающим ассистом отметился россиянин. Он уже неоднократно радовал местных поклонников радиоуправляемыми передачами и сделал это снова. Полузащитник получил мяч в зоне левого полуфланга и вырезал мягкую тонкую подачу в штрафную чуть за вратарскую. Подключившийся к атаке по правому краю Вандерсон в касание пробил в противоход Укидже.

После этого встречу можно было фактически заканчивать, хотя футболисты «Метца» не опускали руки и пытались атаковать. Во второй половине Головин был не так заметен. Он запомнился разве что дальним выстрелом, с которым спокойно справился голкипер, да несколькими исполненными корнерами. А на 79-й минуте Адольф Хюттер предоставил одному из лидеров заслуженный отдых.

Зато команды в концовке порадовали голами. Вышедшие на замену исполнители сумели вернуть интерес зрителей к происходящему. Для начала курьёзную ошибку допустил Укиджа. Попав под прессинг со стороны Фоларина Балогуна, он попытался сыграть пяткой на партнёра. В итоге алжирец попал в форварда соперников, от которого снаряд отскочил в сетку. Затем хозяева неожиданно отыграли два мяча за семь минут и возродили интригу. Но буквально в ответной атаке Балогун оформил дубль и поставил точку.

Разгром позволил монегаскам подняться на вожделенную вторую позицию. Потеснить их оттуда способен только «Брест», который 31 марта померится силами с «Лорьяном». Главное, коллектив набрал неплохой ход и в последних девяти турах национального первенства потерпел всего одно поражение.

Между тем Головин с шестью голевыми пасами в текущем сезоне Лиги 1 делит ту же вторую строчку с Анхелем Гомесом из «Лилля». Опережают их только звёзды — Усман Дембеле (ПСЖ) и Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»), ассистировавшие одноклубникам по семь раз. А по системе «гол + пас» россиянин с 12 очками (6 + 6) ворвался в топ-9. Лидирует здесь Килиан Мбаппе (24 + 5).