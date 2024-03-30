Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» победить «Наполи» в Серии А

«Аталанта» победила «Наполи» в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра завершилась со счётом 3:0.

В составе победителей голы забили Алексей Миранчук, Джанлука Скамакка и Тён Копмейнерс. Россиянин также отдал результативную передачу.

«Аталанта» набрала 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. У «Наполи» 45 очков и седьмая позиция.

Ранее пресс-служба «Аталанты» удалила из соцсетей совместный пост со сборной России в честь гола Алексея Миранчука в ворота команды Сербии.