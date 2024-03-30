«Монако» разгромил «Метц» в матче Лиги 1, у Головина голевая передача

«Монако» победил «Метц» в матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу.

Игра завершилась со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Такуми Минамино, Манес Аклиуш, Вандерсон и Фоларин Балоган, оформивший дубль.

Российский полузащитник Александр Головин отметился результативной передачей.

«Монако» набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. У «Метца» 23 очка и 17-я позиция.

Ранее Александр Гришин назвал Александра Головина лучшим игроком сборной России в товарищеском матче с национальной командой Сербии.