RT в Telegram
Подпишись

«Монако» разгромил «Метц» в матче Лиги 1, у Головина голевая передача

Короткая ссылка
«Монако» победил «Метц» в матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу.
«Монако» разгромил «Метц» в матче Лиги 1, у Головина голевая передача
  • Gettyimages.ru

Игра завершилась со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Такуми Минамино, Манес Аклиуш, Вандерсон и Фоларин Балоган, оформивший дубль.

Российский полузащитник Александр Головин отметился результативной передачей.

«Монако» набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. У «Метца» 23 очка и 17-я позиция.

Ранее Александр Гришин назвал Александра Головина лучшим игроком сборной России в товарищеском матче с национальной командой Сербии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить