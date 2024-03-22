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Гришин: Головин на две головы сильнее всех в сборной России по футболу

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Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин назвал Александра Головина лучшим игроком сборной России в товарищеском матче с национальной командой Сербии.
Гришин: Головин на две головы сильнее всех в сборной России по футболу
  • РИА Новости

«Однозначно сейчас выделялся Головин. Его уровень виден по ощущениям и по тому, что рядом играли (Алексей) Миранчук и (Арсен) Захарян, которые также выступают за границей. Но Головин на две головы сильнее всех», — цитирует Гришина «Чемпионат».

По словам специалиста, Головин уже всем всё доказал по выступлениям за французский «Монако», где уже много лет остаётся игроком основного состава. И было неудивительно наблюдать за тем, как хавбек вёл игру национальной команды России в матче со сборной Сербии.

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. За монегасков российский полузащитник провёл 201 матч, забил 31 гол и отдал 38 результативных передач.

Ранее Головин выразил мнение, что полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян стал увереннее чувствовать себя как на поле, так и в быту.

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