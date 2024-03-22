Головин заявил, что Захарян стал увереннее вести себя на поле и в быту

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказал мнение о хавбеке «Реал Сосьседад» Арсене Захаряне.

«Видно, что Захарян окреп, оброс мышечной массой. Уже стал увереннее вести себя на поле и в быту. В последний раз, когда мы вместе приезжали в сборную, он был совсем молодой, а теперь уже вырос», — цитирует Головина «Чемпионат».

Напомним, что россиянин отличился забитым мячом в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (2:0). Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Ранее Захарян рассказал, как относится к критике со стороны СМИ.