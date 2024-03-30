Непреодолимая преграда: Медведев пятый раз подряд проиграл Синнеру и не смог выйти в финал «Мастерса» в Майами

Даниил Медведев потерпел разгромное поражение от Янника Синнера в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами. Встреча продлилась всего 71 минуту, а старавшийся действовать в несвойственной для себя атакующей манере россиянин не смог оказать достойного сопротивления сопернику, взяв всего три гейма. 28-летний москвич пятый раз подряд уступил итальянцу и не смог защитить титул, завоёванный год назад.

За последний год противостояние Даниила Медведева и Янника Синнера стало одним из самых обсуждаемых в ATP-туре. С февраля 2023 года пути теннисистов пересекались шесть раз, причём в пяти случаях — на решающих стадиях соревнований. Именно в их дуэли определялся обладатель трофея турниров в Роттердаме, Майами, Пекине, Вене, а также триумфатор Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне. И хотя поначалу инициативой владел именно россиянин, впоследствии она перешла к итальянцу, одержавшему четыре победы подряд.

В очередной раз судьба свела их в полуфинале «Мастерса» в Майами — тот самом, где год назад Медведев сокрушил Синнера в двух партиях (7:5, 6:3). Но на этот раз расстановка сил была иной. Даниил не только подходил к этой очной встрече в статусе явного аутсайдера, о чём свидетельствовали котировки букмекеров, но ещё и впервые занимал более низкую позицию в рейтинге ATP. И казалось, будто сам россиянин не очень верит в успех. На пресс-конференции он восхищался прогрессом итальянца, называл его чемпионом и признавался, что прервать неудачную серию будет крайне непросто. При этом Янник был мотивирован как никогда. Ведь в случае завоевания трофея в Майами он обходил потерпевшего фиаско в дуэли с Григором Димитровым Карлоса Алькараса и становился второй ракеткой мира.

К сожалению, прогнозы начали оправдываться с самого начала. Медведев был очень активен и старался действовать первым номером — встречать подачу в паре метров от задней линии и регулярно входить в корт. И тем самым напомнил об их дуэли с Синнером на Australian Open, где за счёт стартового спурта чуть было не сокрушил противника.

Но на этот раз дивиденды были значительно более скромными. Да, Даниил зацепился в первом же гейме на приёме, а во втором и вовсе имел два брейк-пойнта, но ни один из них реализовать не сумел. Зато сам позволил Яннику с первой же попытки добиться желаемого. И не заметил, как на табло загорелось 0:3.

Чтобы продолжить борьбу в этой партии, Медведеву было необходимо кровь из носу брать четвёртый гейм, но и здесь его постигла неудача. Пусть он сам шёл вперёд, но чувствовал себя явно неуютно, уж слишком часто посылая мяч то в сетку, то в аут. В то время как Синнер почувствовал уверенность и напрочь отказывался ошибаться. С четвёртой попытки он всё же сделал второй брейк подряд, а потом забрал подачу и снял все вопросы в этом отрезке. Впоследствии Даниил всё же размочил счёт, но о камбэке уже не помышлял.

Статистика первого сета не могла не разочаровывать поклонников Медведева. Он уступил по всем ключевым компонентам — проценту взятых очков на первой подаче (47-81%), активно выигранным мячам (3-8), а также имел пять невынужденных ошибок, в то время как итальянец — ни одной. Короткий перерыв не изменил погоды. Россиянин всухую проиграл свой гейм, а затем сразу же отпустил итальянца и на его подаче, к тому моменту отдав десять розыгрышей подряд. И хотя ужасающую серию всё же удалось прервать, развить успех не вышло.

При счёте 0:2 Медведев наконец преуспел и заронил надежду в сердца своих фанатов. Казалось, стабильно долго раскачивающийся россиянин наконец подберёт ключ к оппоненту, но не тут-то было. В этот день у него не получалось ничего: он ошибался на кроссах справа, неудачно выходил к сетке и в целом выглядел абсолютно разобранным. И от бессилия всё чаще выпаливал что-то в адрес своей команды.

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Быть может, на четвёртую ракету мира так повлияла чуть было не врезавшаяся в него птица или сам итальянец немного сбавил обороты, но россиянин всё же избежал самого крупного поражения в профессиональной карьере. На своей подаче он взял третий гейм в этом матче, а потом даже зарубился на приёме, но остановить соперника всё же не смог. Медведев разгромно уступил Синнеру всего за 71 минуту и потерпел пятое подряд поражение в очном противостоянии — 1:6, 2:6.

Выступление Медведева оставило в недоумении не только зрителей, но и самого Синнера. По его словам, он ожидал ожесточённой битвы, но россиянин пребывал не в лучшем состоянии, поэтому позволил себе много оплошностей, которых обычно не допускает. Но отметил, что, сумей Даниил добиться успеха на приёме хотя бы в одной из партии, всё могло бы сложиться иначе.

Таким образом, сразу двое претендовавших на выход в финал «Мастерса» в Майами россиян не сумели справиться со своей задачей. Накануне в 1/2 капитулировала Екатерина Александрова, до этого расправившаяся с грозными Игой Свёнтек и Марией Саккари. Но навязать борьбу хозяйке кортов Даниэль Коллинз она не сумела. Матч продлился всего 1 час 17 минут — 3:6, 2:6.