Чесноков оценил шансы Александровой в борьбе за выход в финал турнира WTA в Майами

Известный в прошлом теннисист Андрей Чесноков считает, что Екатерине Александровой будет непросто пробиться в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами.

«Сейчас будет очень сложный матч против (Даниэль. — RT) Коллинз. Александровой будет непросто выиграть и выйти (в финал), но если она успеет восстановиться, то всё возможно», — цитирует Чеснокова ТАСС.

По его словам, Александрова потратила слишком много сил в противостояниях с Игой Свёнтек и Джессикой Пегулой, с которыми встречалась в рамках и 1/8 и 1/4 финала соответственно. Если с польской спортсменкой россиянка расправилась в двух сетах, то с американкой билась на протяжении трёх — 3:6, 6:4, 6:4.

Ранее российская теннисистка Анна Калинская призналась, что имеет желание выступить на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.