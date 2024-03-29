Ольховский: Синнер в этом сезоне доказал, что он великолепен

Теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча россиянина Даниила Медведева с итальянцем Янником Синнером.

«Будет хороший матч. Медведев в хорошей форме, мне нравится, как он играет. Что касается Синнера, он в этом сезоне доказал, что великолепен. Предыдущий матч Медведев хорошо, чисто отыграл», — цитирует Ольховского Metaratings.

Спортсмены встретятся в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Игра пройдёт 29 марта.

Медведев занимает четвёртое место в рейтинге ATP, Синнер — третье.

Ранее Виктор Янчук поделился ожиданиями от матча Даниила Медведева с Янником Синнером.