Затмив Медведева: Александрова убрала с пути Свёнтек и Пегулу и вышла в полуфинал «Мастерса» в Майами

Екатерина Александрова второй раз в карьере добралась до полуфинала турнира WTA 1000. Вслед за сенсационной победой над Игой Свёнтек россиянка в трёх сетах убрала со своего пути в Майами и Джессику Пегулу. Благодаря этому успеху она поднимется в рейтинге Женской теннисной ассоциации минимум на 15-е место. В мужской сетке Даниил Медведев не без труда справился с Николосом Харри, хотя, как и в предыдущем противостоянии с Домиником Кёпфером, соперника хватило лишь на один сет. В матче за выход в финал россиянин встретится с итальянцем Янником Синнером, обыграть которого не может уже почти год.

«Мастерс» в Майами в этом году преподносит немало сюрпризов. И один из главных — выступление Екатерины Александровой. Россиянка вышла в полуфинал соревнований и таким образом повторила лучший результат в карьере на турнирах WTA 1000.

Спортсменка за последние годы выиграла четыре титула в одиночном разряде, однако на тысячниках лишь однажды отбиралась в квартет сильнейших — в Мадриде в 2022-м. Более того, у Екатерины отличные шансы обновить статистику, поскольку в следующем матче ей предстоит сразиться с американкой Даниэль Коллинз, которая на данный момент не попадает даже в топ-50.

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Однако большим сюрпризом стал не только результат Александровой, но и то, как она его добилась. На пути к полуфиналу девушка по очереди выбила из борьбы за титул набравшую неплохую форму в последние месяцы соотечественницу Анастасию Павлюченкову, а также двух соперниц, входящих в пятёрку сильнейших теннисисток мира.

Двумя днями ранее она сенсационно нанесла поражение Иге Свёнтек, хотя последние три очные встречи безоговорочно остались за представительницей Польши. Причём на этот раз победа оказалась неожиданно простой — 6:4, 6:2. Александрова не отдала первому номеру рейтинга WTA ни одного гейма на своей подаче, а сама трижды сделала брейк.

А вот в четверг в поединке с Джессикой Пегулой россиянке пришлось тяжелее. Вначале соперницы смотрелись убедительно, однако после того, как счёт стал 3:3, Екатерина начала ошибаться: она проиграла два своих гейма подряд и не смогла зацепиться за подачу Джессики.

После перерыва Александрова сумела собраться — и тут же огорошила Пегулу, поведя на приёме 40:0. Оформить после этого брейк было делом техники, и россиянка с этим справилась с третьей попытки. А в седьмом гейме она повторила этот фокус и упрочила преимущество. Следом Екатерина отдала подачу под ноль и лишь со второй попытки смогла восстановить паритет по партиям — 6:4.

Решающий сет вышел не менее нервным и напряжённым, но при этом чрезвычайно красивым. Девушки подолгу разыгрывали мяч на задней линии, выжидая ошибок друг друга. Особенно упорная борьба развернулась в середине партии. Россиянка сделала брейк, однако американка сразу же восстановила равенство в счёте. Правда, для этого ей пришлось приложить максимум усилий: соперница отдала гейм только с четвёртой попытки. Впрочем, неудача не сломила Екатерину, а подстегнула. Она поймала кураж и далее своего не упустила — 6:4.

«Мне было очень трудно, ведь [Пегула] играла потрясающе. В третьем сете иногда бывали такие розыгрыши, когда я не понимала, как вообще мяч можно вернуть [на мою сторону корта], но он всегда возвращался», — приводит слова Александровой официальный сайт WTA.

Благодаря этому успеху Екатерина в следующий понедельник взлетит минимум на 15-ю строчку мирового рейтинга, что станет её личным рекордом. Более того, победа в полуфинале позволит оставить за спиной итальянку Ясмине Паолини и бразильянку Беатрис Хаддад-Майю.

В мужской сетке «Мастерса» продолжает борьбу только один россиянин — Даниил Медведев. У него в Майами, в отличие от соотечественницы, немного более амбициозная цель — защитить завоёванный в прошлом году титул, что спортсмену ещё ни разу в карьере не удавалось даже на турнирах ниже рангом. И он к ней идёт пока достаточно уверенно, не отдав соперникам ни сета.

Последний матч с Николосом Харри получился для четвёртой ракетки мира, пожалуй, самым напряжённым. 28-летний чилиец накануне нанёс поражение норвежцу Касперу Рууду и вовсе не планировал капитулировать в противостоянии с Даниилом. В первой партии он много ошибался и вполне логично уступил — 2:6. Причём Медведев, как показалось, не прикладывал для выигрыша лишних усилий. А вот затем Харри существенно прибавил, что отметил и оппонент.

«В первом сете мне казалось, что я показываю хороший уровень, не делаю ничего лишнего, только то, чего достаточно для победы. Потом он начал играть намного лучше, и розыгрыши стали тяжёлыми, набирать очки стало трудно. Он лучше подавал, и на тай-брейке всё сводилось к нескольким очкам. Я ожидал, что чилийцы будут его активно поддерживать, и атмосфера была хорошей, — приводит слова Даниила официальный сайт ATP.

Николос в целом после перерыва изменил тактику игры с россиянином. Он стал намного чаще выходить к сетке, и это принесло свои плоды. До счёта 5:5 соперники не смогли заработать ни одного брейк-пойнта, а в 11-м гейме именно Харри получил возможность выйти вперёд, но Медведев спасся.

В итоге всё решилось в укороченной партии, оказавшейся не менее упорной. Россиянин уступал 3:5, но сумел собраться и выправить ситуацию. При этом Николос сопротивлялся до конца: Даниил выиграл только с третьего матчбола — 9:7.

Теперь Медведеву предстоит очень серьёзный матч с Янником Синнером. Причём важен он в первую очередь с психологической точки зрения. В последний раз Даниил обыгрывал неудобного соперника именно в Майами почти год назад. Правда, тогда они встретились в финале.

После того поединка итальянец существенно прибавил, и последующие четыре противостояния остались за ним. Именно Синнер лишил Медведева второго титула Большого шлема в карьере, победив его в Мельбурне, а также обошёл в рейтинге ATP, отправив россиянина с третьей строчки на четвёртую.

«Он играет всё лучше и лучше, он чувствует себя уверенно. Некоторые матчи смотришь по телевизору, и когда кажется, что у него проблемы, он находит выход, и именно так поступают чемпионы. Для меня это серьёзный вызов, и я постараюсь выложиться на все сто», — сказал Даниил.

Вызов и правда большой. Ведь Медведеву важно не только вернуть позиции, но и прекратить начавшиеся в последнее время разговоры о том, что ему придётся оставаться в тени более молодых и талантливых — Синнера и Карлоса Алькараса. С испанцем, к слову, россиянину придётся, скорее всего, играть в финале. Если, конечно же, удастся победить итальянца.