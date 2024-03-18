В пятый раз подряд: Медведев проиграл Алькарасу в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев не сумел завоевать 21-й титул в карьере. В финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе он в двух сетах уступил второй ракетке мира Карлосу Алькарасу, хотя вёл в первой партии 3:0 с брейком. Год назад он также проиграл испанцу в решающем матче за трофей. Более того, для четвёртой ракетки мира это уже пятое поражение подряд в финалах различных турниров. Его последняя победа датирована маем прошлого года.

Даниил Медведев проиграл пятый финал подряд на турнирах ATP. В ночь на понедельник россиянин в двух сетах уступил Карлосу Алькарасу в решающем матче «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. До этого у него были поражения на Australian Open, в Вене, Пекине и на US Open, а последняя победа датирована маем прошлого года, когда Даниил поднял над головой кубок в Риме.

На пути к финалу в Калифорнии соперники не ставили перед четвёртой ракеткой мира неразрешимых задач, хотя в третьем круге ему и пришлось провести на корте больше двух часов в матче с Себастьяном Кордой. Но вслед за тем он уверенно обыграл Григора Димитрова и Хольгера Руне, а в полуфинале справился с любимцем местной публики Томми Полом.

Эта встреча выдалась, пожалуй, самой сложной с психологической точки зрения, так как Медведев проиграл стартовый сет с разгромным счётом 1:6. Но он успешно справился с давлением, перестроил свою игру и сумел взять верх в следующих двух партиях.

Алькарас, к слову, тоже не обошёлся без встряски. Он проиграл сет в стартовом же матче, где ему противостоял Маттео Арнальди, занимающий 40-е место в мировом рейтинге. Но испанец сразу показал, что это была досадная оплошность, и после взял у противника 12 геймов из 13.

В дальнейшем он не оставлял оппонентам ни шанса, последовательно выбив Феликса Оже-Альяссима, Фабиана Марожана и Александра Зверева. А в полуфинале Карлос провёл матч жизни с Янником Синнером. Теннисисты бились на корте больше пяти часов, но итальянец всё-таки потерпел первое поражение в нынешнем сезоне, а испанец второй раз подряд вышел в финал калифорнийского турнира.

Год назад в Индиан-Уэллсе он также боролся за титул с Медведевым и одержал довольно лёгкую победу в двух сетах. На этот раз Даниил был настроен взять реванш и пополнить наконец свою коллекцию трофеев последним хардовым «Мастерсом», который ему пока ни разу не покорился.

И начало матча сложилось более чем удачно для россиянина. Он сразу под ноль взял свою подачу, а затем сделал брейк, воспользовавшись чередой невынужденных ошибок оппонента. Однако недаром накануне встречи Алькарас заявлял, что хорошо знает, как противостоять Медведеву. Уже в третьем гейме он вошёл в игру и заработал три брейк-пойнта, с которыми Даниил, к счастью, успешно справился и повёл 3:0.

Но испанец прибавлял от розыгрыша к розыгрышу и быстро восстановил паритет. Сыграло на руку фавориту и то, что у Даниила совсем не летела первая подача — в первом сете попадание составило всего 60%. А со второго мяча ему удалось выиграть лишь 10 очков из 23. При этом оба показывали невероятно зрелищный и открытый теннис, в котором были и мощные атаки, и укороченные удары, и резкие переводы, и спасения из, казалось бы, безвыходных ситуаций.

При счёте 4:4 россиянину пришлось отыгрывать скрытый сетбол, а забрать гейм он сумел лишь с третьей попытки. После этого теннисисты последовательно брали свои подачи, и партия докатилась до тай-брейка. Инициативу в нём постарался захватить испанец, который с ходу повёл 3:0, но впоследствии Даниил сумел сделать обратный мини-брейк, побив Алькараса его же оружием — эффектной обводкой после выхода соперника к сетке. Счёт стал 5:5, но после этого Медведев не принял вторую подачу Карлоса, а в следующем розыгрыше не попал в корт при переводе по линии, и сет остался за второй ракеткой мира.

Начало второй партии вышло зеркальным отражением первой: на этот раз Алькарас повёл 3:0. Вот только у Медведева не нашлось контраргументов на игру испанца. Первая подача по-прежнему хромала, а атакующие удары проходили всё реже. За весь сет у Даниила получилось выиграть лишь одно очко своими активными действиями, тогда как у Карлоса их было восемь. Закономерно, что итоговый счёт оказался разгромным — 6:1 в пользу Алькараса.

Таким образом, Медведев продлил свою серию неудач в финалах до пяти, а 20-летний Алькарас повторил достижение Бориса Беккера 36-летней давности. Испанец стал вторым теннисистом в истории, которому удалось завоевать два титула в Индиан-Уэллсе ещё до того, как ему исполнился 21 год. Карлос отпразднует очередной день рождения 5 мая. На церемонии награждения Медведев отметил, что этот корт — удачный для второй ракетки мира. А также в шутку выразил надежду, что когда-нибудь Алькарас позволит ему сыграть на нём хоть немного лучше.

Впереди у обоих теннисистов «Мастерс» в Майами, где Даниил будет защищать прошлогодний титул. Пока россиянину, в активе которого 20 трофеев в ATP-туре, ещё ни разу не удавалось выиграть один и тот же турнир дважды.