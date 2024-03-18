Джокович встретился с Джеймсом и Карри после матча НБА

Первая ракетка мира Новак Джокович посвятил запись в соцсетях звёздам НБА Леброну Джеймсу и Стефену Карри.

«Удивительно видеть величие на площадке и за её пределами. Выступление Короля Леброна и Стефа было выдающимся. Как же здорово, что они всё ещё показывают такую сильную игру в своём возрасте», — написал он.

Напомним, что теннисист посетил матч регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» (121:128).

Джокович снялся с турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Соревнования пройдут с 20 по 31 марта.

Ранее сообщалось, что Джокович не приедет на матч сборных России и Сербии.