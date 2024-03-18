Чесноков: Алькарас показал запредельный уровень в матче с Медведевым

Бывший теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.

«Алькарас показал запредельный уровень. Во втором сете борьбы не получилось, испанец так разыгрался, что шансов никаких у Медведева не было», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Встреча между спортсменами завершилась со счётом 6:7 (5:7), 1:6.

Таким образом, Медведев проиграл пятый подряд финал на турнирах ATP. Он трижды уступал итальянцу Яннику Синнеру и по разу — сербу Новаку Джоковичу и Алькарасу.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв опустился на шестое место в рейтинге ATP.