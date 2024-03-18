Чесноков: Алькарас показал запредельный уровень в матче с Медведевым
«Алькарас показал запредельный уровень. Во втором сете борьбы не получилось, испанец так разыгрался, что шансов никаких у Медведева не было», — цитирует Чеснокова ТАСС.
Встреча между спортсменами завершилась со счётом 6:7 (5:7), 1:6.
Таким образом, Медведев проиграл пятый подряд финал на турнирах ATP. Он трижды уступал итальянцу Яннику Синнеру и по разу — сербу Новаку Джоковичу и Алькарасу.
Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв опустился на шестое место в рейтинге ATP.