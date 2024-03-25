Тарпищев заявил, что у Медведева есть всего три конкурента

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что у Даниила Медведева есть всего три конкурента.

«Даня проигрывает только тем, кто действительно несколько отличается от остальных игроков топ‑10. В принципе, у Медведева только три конкурента: Синнер, Алькарас и Джокович», — приводит слова Тарпищева Sport24.

На турнире в Майами Медведев победил Кэмерона Норри из Великобритании в третьем круге. В следующем раунде он сыграет с немцем Домиником Кёпфером.

Ранее сообщалось, что Медведев проводит матчи на «Мастерсе» в Майами с чёрным напульсником.