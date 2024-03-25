RT в Telegram
Подпишись

Тарпищев заявил, что у Медведева есть всего три конкурента

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что у Даниила Медведева есть всего три конкурента.
Тарпищев заявил, что у Медведева есть всего три конкурента
  • Gettyimages.ru
  • © Frey/TPN

«Даня проигрывает только тем, кто действительно несколько отличается от остальных игроков топ‑10. В принципе, у Медведева только три конкурента: Синнер, Алькарас и Джокович», — приводит слова Тарпищева Sport24.

На турнире в Майами Медведев победил Кэмерона Норри из Великобритании в третьем круге. В следующем раунде он сыграет с немцем Домиником Кёпфером.

Ранее сообщалось, что Медведев проводит матчи на «Мастерсе» в Майами с чёрным напульсником.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить