Медведев проводит матчи на «Мастерсе» в Майами с чёрным напульсником

Российский теннисист Даниил Медведев выходит на матчи турнира серии «Мастерс» в Майами (США) с чёрным напульсником.

Сегодня в матче третьего круга россиянин одержал победу над Кэмероном Норри из Великобритании со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 21 минута.

Напомним, что 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным Следственного комитета России, погибли 137 человек. Число жертв может увеличиться.

Ранее Гус Хиддинк выразил уважение игрокам сборной России, сдавшим кровь для пострадавших в «Крокусе».