Хиддинк выразил уважение игрокам сборной России, сдавшим кровь для пострадавших в «Крокусе»

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал то, что игроки национальной команды сдали кровь для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».

«Уважение игрокам сборной России, что не остались в стороне и стали донорами крови. Любая помощь важна, когда случается такая трагедия», — цитирует Хиддинка «РБ Спорт».

Напомним, что 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным Следственного комитета России, погибли 133 человека. Число жертв может увеличиться.

Ранее Станислав Поздняков раскритиковал МОК за отсутствие реакции на теракт в «Крокусе».