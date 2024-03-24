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Поздняков раскритиковал МОК за отсутствие реакции на теракт в «Крокусе»

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил отсутствие реакции Международного олимпийского комитета (МОК) на теракт в «Крокус Сити Холле».
Поздняков раскритиковал МОК за отсутствие реакции на теракт в «Крокусе»
  • РИА Новости

«Многие государства выразили нам свою поддержку и осудили терроризм, люди во всём мире несут цветы к мемориалам памяти и скорби. Равнодушных нет. Почти. Потому что на общем фоне мы видим, к сожалению, отсутствие вообще какой-либо реакции со стороны главной олимпийской организации мира. Нейтральный статус у МОК теперь и в отношении человеческих жизней. По национальному признаку», — написал Поздняков.

Напомним, что 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным Следственного комитета России, погибли 133 человека. Число жертв может увеличиться.

Ранее сообщалось, что Соболев пожертвовал 500 тыс. рублей пострадавшим при теракте в «Крокусе».

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