Хачанов: хочу вернуться в топ-10 ATP

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своих целях на текущий сезон.

«Конечно, я хочу вернуться в топ-10. Я прогрессировал последние два года, улучшал результаты. В каком-то смысле открыл себя заново. Хорошо себя ощущаю, осознаю свой теннис и что мне нужно делать», — заявил Хачанов в интервью Tennis Channel.

25 марта россиянин вышел в 1/8 финала турнира ATP в Майами (США). Он одолел аргентинца Франсиско Черундоло из Аргентины со счётом 6:1, 5:7, 7:6 (7:5). Игра продолжалась 2 часа 39 минут.

В следующем круге Хачанов сыграет с Александром Зверевым из Германии.

На данный момент 27-летний россиянин занимает 16-е место в рейтинге ATP.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами.