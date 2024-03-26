Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами
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Россиянин обыграл немца Доминика Кёпфера со счётом 7:6 (7:5), 6:0. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.
В следующем раунде Медведев встретится с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) — Николас Харри (Чили).
Призовой фонд турнира составляет более $8,9 млн.
Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер, которая высказалась о выступлении россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом.