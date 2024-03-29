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Джокович пока не знает, кто станет его новым тренером

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что пока не знает, кто будет его новым тренером.
Джокович пока не знает, кто станет его новым тренером
  • AP
  • © Mark J. Terrill

«Я до сих пор точно не знаю, кто будет новым тренером, и будет ли он вообще», — цитирует Джоковича Tennis Majors.

Напомним, что теннисист прекратил сотрудничество с тренером Гораном Иванишевичем. Но при этом продолжает с ним дружить вне корта.

Иванишевич был тренером Джоковича с 2018 года. За это время серб выиграл 12 турниров Большого шлема.

Ранее Джокович прокомментировал решение сняться с турнира серии «Мастерс» в Майами.

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