Джокович пока не знает, кто станет его новым тренером
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«Я до сих пор точно не знаю, кто будет новым тренером, и будет ли он вообще», — цитирует Джоковича Tennis Majors.
Напомним, что теннисист прекратил сотрудничество с тренером Гораном Иванишевичем. Но при этом продолжает с ним дружить вне корта.
Иванишевич был тренером Джоковича с 2018 года. За это время серб выиграл 12 турниров Большого шлема.
Ранее Джокович прокомментировал решение сняться с турнира серии «Мастерс» в Майами.