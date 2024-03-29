Джокович пока не знает, кто станет его новым тренером

Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что пока не знает, кто будет его новым тренером.

«Я до сих пор точно не знаю, кто будет новым тренером, и будет ли он вообще», — цитирует Джоковича Tennis Majors.

Напомним, что теннисист прекратил сотрудничество с тренером Гораном Иванишевичем. Но при этом продолжает с ним дружить вне корта.

Иванишевич был тренером Джоковича с 2018 года. За это время серб выиграл 12 турниров Большого шлема.

Ранее Джокович прокомментировал решение сняться с турнира серии «Мастерс» в Майами.