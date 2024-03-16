Джокович: я пытаюсь найти баланс между личным и профессиональным графиками

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал своё решение сняться с турнира серии «Мастерс» в Майами.

«На данном этапе моей карьеры я пытаюсь найти баланс между личным и профессиональным графиками. Мне жаль, что я не увижу одних из лучших и самых страстных болельщиков в мире», — заявил Джокович в соцсетях.

В календаре 36-летнего серба запланировано выступление на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Напомним, что на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) серб уступил итальянцу Луке Нарди в третьем круге. 20-летний теннисист выступал на турнире в качестве лаки-лузера. Джокович впервые за карьеру уступил сопернику, находящемуся в таком статусе.

Ранее сообщалось, что Джокович не посетит товарищеский матч между сборными России и Сербии по футболу.