Золотая упряжка Москвиной: чем особенна победа Мишиной и Галлямова на Спартакиаде

Безоговорочная победа Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в турнире спортивных пар на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске в очередной раз заставила восхититься мудростью и дальновидностью Тамары Москвиной. Стратегические решения и кропотливая работа наставника явили поклонникам фигурного катания новые грани таланта подопечных. И если в ближайшее время ISU вдруг решит вернуть россиян на международную арену, то переживать за них придётся меньше всех.

Рассказывая мне как-то об Анастасии Мишиной и Александре Галлямове, их тренер Тамара Москвина сказала, мол, самая сильная сторона подопечных кроется в умении собраться в нужный момент, чтобы показать максимум, а также в стабильности…

Эти качества стали очевидны миру далеко не сразу. Первым делом их нужно было поместить в соответствующую упаковку: продумать стиль, имидж, добавить деталей и штрихов, которые сделали бы пару отличной от остальных. Чем, собственно, Москвина и занялась, получив Настю и Сашу в свою группу в 2020-м из рук совершенно выдающихся технарей — супругов Великовых.

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Весь прошлый сезон фигуристы фактически были вынуждены отбивать атаки своих постоянных соперников и партнёров по группе — Бойковой и Козловского. Последние словно задались целью взять реванш за олимпийский год, в котором Мишина и Галлямов выиграли все официальные старты, за исключением личного олимпийского финала.

Реванш удался: за Бойковой и Козловским остались два принципиально важных турнира — чемпионат России и финал российского Гран-при, после чего пара совершила «трансфер года», уйдя от Москвиной к Тутберидзе. Как это виделось со стороны, переход был продиктован жгучим желанием спортсменов завершить историю принципиального для себя соперничества солидным восклицательным знаком.

В реальность подобного сюжета, наверное, можно было бы поверить, если бы не личность Москвиной. В заочном противостоянии с бывшими учениками она вела себя как шахматный гроссмейстер, у которого наперёд — причём совершенно безэмоционально — просчитаны все возможные варианты развития событий. Постолимпийский спад своих главных подопечных — в том числе.

Возможно, как раз поэтому тренеру даже не пришло в голову придавать значение результатам прошлого сезона. Ведь именно Москвина в своё время заметила, что спортсмен после Игр — особенно тот, что боролся за медаль и завоевал её, — как скаковая лошадь после скачек. Которую первым делом надо укутать, напоить и дать ей хорошенько отдохнуть. Понятное дело, что можно вместо этого хлестануть лошадь кнутом, она поднимется и сможет бежать какое-то время. Возможно, даже быстро. Но потом упадёт и сдохнет. Поэтому конюху, в смысле — тренеру, надо прежде всего понять, намерен ли он идти со спортсменом дальше.

Эту мысль, просто другими словами, подтвердила в Магнитогорске Настя Мишина: «Мы много раз слышали, что после Олимпиады идёт спад. Не верили. Думали, что мы молодые и сильные, нас это не коснётся. Но действительно спад в прошлом сезоне был. Не такой сильный, но был. И мы счастливы, что этот спад нам удалось преодолеть».

На самом деле даже жаль, что между нынешними и бывшими подопечными живой легенды тренерского цеха не получилось равной борьбы. Формально возможности поспорить за золотые медали Бойкову и Козловского лишила сорванная заключительная поддержка, на которой фигуристы потеряли около пяти баллов.

Но по факту впору говорить о некоем стечении обстоятельств: так получилось, что сама Тутберидзе откровенно и даже несколько демонстративно потеряла интерес к тому, что происходит внутри России, Максим Траньков и Алексей Тихонов объединили тренерскую деятельность с комментаторской, а Павел Слюсаренко сосредоточился на собственных пермских дуэтах. Непосредственно перед Спартакиадой бывшие чемпионы Европы провели в Перми тренировочный сбор, но нужно понимать: спарринг с более слабыми соперниками всегда даёт больше преимуществ тому, кто догоняет.

Москвина же просто продолжила свою шахматную партию. В этом сезоне она сделала попытку увести своих фигуристов от привычного им стиля, пригласив в постановщики нового хореографа, но фактически сразу просчитала, что подопечные, скорее всего, просто не успеют вкатать столь нехарактерную для себя программу. Отказ от постановки объяснила коротко: «Мне не понравилось, что ребята в этой программе не выглядели сильными».

Собственно, нынешнее триумфальное выступление Мишиной и Галлямова — это история невероятной внутренней силы. Которая проявляется не только в безупречном качестве элементов и результате как таковом, но во множестве мелких деталей. В сильных и одновременно бережных руках партнёра. В его же готовности перевести любую ситуацию в шутку, посмеяться над самим собой, если это способно заставить улыбнуться тех, кто рядом. В спокойной, глубинно-женской уверенности Насти в том, что она лучшая и самая красивая и, как бы ни было сложно, она никогда не останется одна. Что вдвоём с партнёром, семилетнее сотрудничество с которым пара отметила как раз в Магнитогорске, они способны свернуть любую гору. В том, разумеется, случае, если рядом будет Москвина.

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Я как-то пошутила в разговоре с тренером, сказав, что Тамара Николаевна как тот шерп, который ведёт людей на Эверест, помогает нести груз и попутно следит за тем, чтобы никто из клиентов не умер.

«Ну не до такой степени, но слежу, безусловно, за тем, чтобы мои фигуристы восстановились, морально не угнетая себя при этом. Для этого нельзя тупо заставлять людей работать. Нужно чётко следить за тем, чтобы спортсмены сами почувствовали, что могут. Чтобы они были инициаторами, а не я», — ответила мне собеседница.

Наверное, самое ценное качество тренера в тот момент, когда его подопечные уже забрались на приличную высоту, заключается в том, чтобы у всех членов команды как можно дольше не возникало ощущения финишного коридора. Отсюда, наверное, главный принцип Москвиной: «Никогда не говори никогда».

В то время как её более молодые коллеги твердят, что в парном катании с учётом нынешних правил нет никакого смысла думать об усложнении программ элементами ультра-си, Тамара Николаевна как бы вскользь вспоминает, что выброс четверной сальхов разучивали в её группе ещё Елена Бережная и Антон Сихарулидзе в самом начале 2000-х, выброс четверной тулуп успешно выполнили на Играх доброй воли 1998 года Оксана Казакова и Артур Дмитриев, а ничуть не менее сложный тройной аксель датирован ещё более ранним сроком: в 1980-м этот элемент собирались вводить в арсенал Ирина Воробьёва и Игорь Лисовский.

Соответственно, по мнению Москвиной, нет никаких причин прекращать подобные эксперименты с Мишиной и Галлямовым. Правила ведь могут измениться, а значит, к этому нужно быть готовым.

Красноречивой получилась и концовка турнира спортивных пар. В то время как чемпионы продолжали осмысливать только что пережитые на льду эмоции, признаваясь (по словам Галлямова), что заключительную поддержку пришлось вытаскивать «на зубах», поскольку не осталось уже никаких сил, Москвина пребывала уже в ином измерении, солируя перед журналистами в микст-зоне: «Надо на следующий год сделать что-то совершенно новое. Чтобы вы сказали: «Вот это да, бабушка Тамара!»