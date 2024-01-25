В сознании и под наблюдением врачей: боец поп-ММА Зайналов чудом выжил после падения с десятого этажа

Известный боец поп-ММА Магомед Зайналов выжил после падения с десятого этажа в Ростове-на-Дону. По данным источников, он пытался снять своего кота с водостока, но не удержался и рухнул на припаркованную внизу машину. Менеджер спортсмена Виталий Тарасов заверил, что Зайналов находится в сознании и его жизни ничто не угрожает. Молодой человек получил переломы таза и ног, и в ближайшее время ему предстоит несколько операций. Руководство лиги Hardcore, под эгидой которой выступает Веном, взяло на себя все расходы по его лечению.

Поп-ММА как правило привлекает внимание зрителей яркими поединками и жёсткими конфликтами на пресс-конференциях, зачастую перерастающими в драки. Однако в случае с Магомедом Зайналовым, к сожалению, речь идёт о более пугающем поводе — падении с балкона в Ростове-на-Дону.

Информация об инциденте сначала появилась в некоторых Telegram-каналах. Сообщалось, что причиной произошедшего стал кот спортсмена. Напуганное животное якобы выскочило на балкон и забралось на водосток. Зайналов попытался снять его, но не удержался и рухнул с высоты десятого этажа.

Другой источник опубликовал пугающее видео с места событий. Как ни удивительно, после падения атлет по прозвищу Веном находится в сознании, хотя приземлился прямо на припаркованную внизу машину. По данным СМИ, владелец автомобиля намерен подать иск в суд, поскольку случившееся не является страховым случаем.

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Позже информацию о падении подтвердил Виталий Тарасов, менеджер Зайналова. Сославшись на его супругу, он заверил: боец в тот день был абсолютно трезв.

«Сейчас ждём, когда он полностью придёт в себя и начнёт говорить. Тогда и поймём наверняка, что произошло. Он в сознании и под наблюдением врачей, состояние стабильное, у него переломы ног и таза. Магомед поправится. Надеюсь, никакой инвалидности или чего-то подобного не будет. Нужно ждать, что скажут врачи. Основное повреждение, насколько мне известно, это ноги», — приводит слова Тарасова Sport24.

Чуть позже менеджер ещё раз подчеркнул, что угрозы жизни пациента нет, в ближайшее время ему предстоит ряд операций. Врачи должны собрать консилиум и определить дальнейший план лечения спортсмена.

Не осталась в стороне и организация Hardcore, под эгидой которой атлет дрался в последние годы. Там заявили о предоставлении всей необходимой финансовой помощи Веному и его семье.

«Произошёл несчастный случай. Магомед поскользнулся и упал с десятого этажа на машину, смягчившую падение. Лига Hardcore FC и его менеджер Виталий Тарасов находятся на постоянной связи с ним и его семьёй. Магомед пребывает в сознании и под наблюдением специалистов. У него переломы ног и таза. Врачи описывают состояние как стабильное», — отметили в промоушене.

Его руководитель Анатолий Сульянов подтвердил, что Зайналову и его родным оказывается вся необходимая помощь, и пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения на ринг.

Уже 2 февраля уроженец Дагестана должен был сойтись с Эдуардом Кузьминовым, но теперь, разумеется, о проведении боя речь не идёт. При этом сам оппонент в социальных сетях призвал молиться за пострадавшего.

«Молился, чтобы выиграть этот бой. А теперь понимаю, пофигу на бои, и хочу помолиться за Венома. Чтобы у него всё было хорошо, чтобы он восстановился. И вас прошу, давайте помолимся за него. Всё в жизни бывает. Она скоротечна», — пожелал Кузьминов.

Удивительно, но Зайналов, несмотря на полученные травмы, уже обратился к подписчикам со словами благодарности.

«Всех приветствую. Хвала Всевышнему, я сегодня жив. Все всё видели. Я просто хочу сказать слова благодарности каждому из вас, кто поддерживает словом и делом. Вы не представляете, как мне приятно. Как станет чуть лучше, выйду на связь и всё расскажу. Ещё раз спасибо всем», — написал он в одной из социальных сетей.

Произошедшее с молодым человеком вполне можно назвать чудом, ведь мало кто выживает после падения с подобной высоты. По мнению спортивного врача Валентина Беляевского, молодого человека фактически спасла машина.

«Насколько я понял, самортизировало лобовое стекло с капотом, так удачно сложились обстоятельства. Но человек в реанимации, и хочется дождаться момента, когда с ним всё окончательно будет хорошо. Первые минуты и часы пациент может быть в сознании, оставаться активным, ходить и разговаривать. А потом состояние начинает ухудшаться, и всё заканчивается плохо. Самая большая опасность в том, что жизнеугрожающие состояния развиваются с течением времени», — объяснил Беляевский «Матч ТВ».

Он также дал прогноз на возможное возобновление Магомедом карьеры. Опираясь на профессиональный опыт, медик предположил, что восстановление может занять год и больше.

«Селезёнка часто травмируется, поскольку она переполнена кровью. Печень травмируется из‑за своего расположения. Тут надо смотреть на характер повреждений. Если разрыв селезёнки, и её просто удалили, то на спортивную карьеру это никак не повлияет. А вот удаление одной почки — уже серьёзно. Повреждение печени? Всю печень не удалят, там делают ушивание, и всё», — добавил Беляевский.

В любом случае поклонники поп-ММА рассчитывают ещё увидеть яркого атлета в клетке. Он родился в Дербенте в 1999-м и с детства занимался панкратионом и боевым самбо. В этих видах Веном добился серьёзных успехов и даже выигрывал чемпионат мира среди юниоров. Позже молодой человек решил попробовать себя в ММА. Но настоящую популярность он обрёл после подписания контракта с Hardcore. Зайналов, регулярно устраивающий потасовки с соперниками и не признающий авторитетов, пришёлся в организации ко двору.

Интерес к нему не спадает даже несмотря на не самые выдающиеся результаты. В общей сложности он провёл 15 встреч, в которых потерпел 10 поражений, одержал четыре победы и один поединок свёл к ничьей. Однако 2023-й Магомед явно не способен занести себе в актив, поскольку уступил во всех шести боях. В последней схватке с Захаром Амои он получил сильное рассечение губы, и угол вынужден был выбросить белое полотенце.