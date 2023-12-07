Депутат ГД Хамзаев предложил запретить в России бои поп-ММА

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить организаторов боёв поп-ММА. По его мнению, такие бои надо запретить, поскольку из-за них у школьников вошло в моду снимать видео с драками.

Поп-ММА — это бои по смешанным правилам между непрофессионалами — уличными бойцами, футбольными фанатами, артистами либо блогерами.

Зачастую это подставные поединки, задача которых — не спортивный результат, а просмотры и продажа рекламы, поделился мнением депутат в разговоре с «Парламентской газетой». Такой контент провоцирует волны насилия в среде молодёжи, считает он.

Об этом Хамзаев написал в письме Бастрыкину, которое опубликовал в своих соцсетях. Депутат попросил проверить крупные организации, которые проводят поединки поп-ММА, на факты экономических преступлений и возбуждения ненависти, вражды и унижения человеческого достоинства, «чтобы защитить детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью, нравственному и духовному развитию».

«Моя личная позиция: на территории России нужно полностью запретить деятельность подобных организаций», — отметил Хамзаев в своём письме.

В ноябре в Москве массовой дракой завершился поединок между Андреем Чеботарёвым и Фаридом Ядуллаевым на турнире лиги «Наше Дело».