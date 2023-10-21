«Без игрового опыта крайне сложно прогрессировать»: Кириленко — о сборной России, смене поколений и проектах РФБ

Добиться прогресса и взрастить новое поколение без регулярного игрового опыта и серьёзных проверок невероятно сложно. Об этом в интервью RT на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми заявил глава национальной федерации баскетбола Андрей Кириленко. Экс-форвард «Юты» также рассказал, какими проектами занимается в данный момент РФБ для популяризации своего вида спорта, похвалил «Локомотив-Кубань» и МБА за работу с молодёжью и назвал имя главной надежды сборной.

— Как поддерживать интерес к сборной России по баскетболу с учётом того, что в ней произошла смена поколений и не осталось звёзд первой величины?

— Да, действительно поколения поменялись. Сейчас в сборную пришёл Зоран Лукич — специалист, известный как раз по работе с молодыми ребятами. У нас много талантливой молодёжи, которая занимает лидирующие позиции в национальной команде. Конечно, нам бы хотелось выступать на крупных турнирах чаще. В прошлом году мы участвовали в отборочных матчах к чемпионату мира. У нас было три победы и ни единого поражения, мы уже готовились принять участие в финальной стадии турнира — но случилось то, что случилось.

В нынешнее время необходимо находить соперников для спаррингов, чтобы ребята получали игровой опыт — без него крайне сложно прогрессировать, спортсмены варятся в собственном соку. Это сработает только в каком-то определённом моменте, но в целом нужны серьёзные проверки. Для нас интересным будет лето, когда обычно играют сборные. Это вызов — найти конкурентоспособного соперника, который к тому же не обременён обязательствами выступлений в международных турнирах.

— Можете поведать, какие сборные могут стать соперниками нашей команды?

— Начнём с того, что мы уже провели серию товарищеских турниров в этом году — со сборными Белоруссии и Ирана. Последние и вовсе выступали на чемпионата мира. Как раз в Перми сыграли обе товарищеские встречи с ними. Очень приятно, что удалось найти соперника такого уровня. Мы ведём переговоры и с африканскими, и с южноамериканскими федерациями. Главное, чтобы было совпадение по календарю. Это исключительно технические моменты.

— Согласны ли вы с тем, что Единая лига ВТБ в большей степени пострадала от отстранения российских команд, нежели КХЛ или РПЛ?

— Наверное, нет… Кажется, что футбол, хоккей и баскетбол в равных условиях в данной ситуации. В КХЛ снялось несколько команд, то же самое и у нас. В футболе также российские команды не участвуют в Лиге чемпионов. Эта история коснулась всех.

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— Возьмёт ли РФБ на вооружение методику работы «Локомотива-Кубань», воспитанники которого постепенно наполняют национальную команду?

— Мы полностью в синергии с железнодорожниками и были у истоков этой академии ещё восемь лет назад. Вместе с Андреем Ведищевым ходили к руководству региона и отстаивали этот проект, собственно говоря. РФБ находится в процессе реализации больших инициатив, таких, как, например, Центры развития. Помимо главного для национальной сборной, который появится во Внуково, ещё несколько аналогичных сооружений будет возведено в Архангельске, Калининграде и Челябинске. На очереди также Сыктывкар, Ижевск и Хабаровск. Эти места станут точкой притяжения в регионах. Это будут академии для воспитания собственных кадров.

— Как с темой воспитания доморощенных игроков обстоит вопрос в не чужом для вас Санкт-Петербурге?

— Этим должен заниматься менеджмент клуба, даже не руководство. Можно вводить огромное количество ограничений, но их всё равно будут обходить. Нам никто не запрещает играть командой, полностью собранной из своих воспитанников. Именно так и делает клуб МБА, целью которого является развитие именно российских игроков. В том же «Локомотиве» раньше состав преобладал из иностранных игроков. Постепенно ситуация менялась, а после появления академии местные ребята стали получать больше игрового времени.

Каждый для себя должен решить, где та самая правильность. Я не приму ситуации, при которой команда, финансируемая за счёт региона, а таких почти 90%, набирает иностранцев, не выполняющих никаких задач. Они не приводят новых зрителей, не развивают собственных воспитанников — я против этого. Я буду первым, кто скажет, что мне не нравится такая команда.

— Какие инструменты, как глава федерации, вы можете применить для недопущения такой ситуации?

— Мы не можем делать это искусственно. Люди, которые находятся на местах, должны понять, для чего им нужна эта команда. Если коллектив региональный — должны быть воспитанники. В противном случае, если набрали легионеров, должно быть невероятное шоу: весь город ходит на матчи команды. Тогда будет понятно: деньги тратятся для удовольствия людей из региона.

— Раз уж вы заговорили о шоу, можете сравнить посещаемость Единой лиги ВТБ с той же КХЛ?

— В регионах люди так же ходят на матчи и заполняют арены. Проблемный регион — Москва, но оно и понятно: огромный разброс по интересам. Пермь, Нижний Новгород, Красноярск подтверждают, что у нас нет огромной проблематики со зрителем. Только у нескольких команд.

— Ну и напоследок логичный вопрос: когда болельщикам баскетбола ждать нового Андрея Кириленко?

— Надеюсь, что это будет не Андрей Кириленко, а кто-то с собственным лицом! (Смеётся.) На самом деле у нас растёт очень талантливое поколение. Если говорить о перспективе, то, наверное, выделяется Егор Дёмин. Может, и к лучшему, что он сейчас получает международный опыт выступлений, находясь в системе мадридского «Реала». Есть ребята из университетов и целая плеяда спортсменов из «Локомотива». Нынешний сезон у них пока не задался, но, надеюсь, они преодолеют полосу неудач. У нас достаточно ребят, которые хорошо играют в баскетбол. Доверие и игровое время — вот что нужно, чтобы у них получалось лучше.