Швед ждёт визу, чтобы продолжить карьеру в китайском клубе

Российский баскетболист Алексей Швед сообщил, что ждёт визу в Китай.

«Жду, когда мне сделают визу в Китай», — приводит слова Шведа ТАСС.

В сентябре стало известно, что Швед может продолжить карьеру в белградской «Црвене звезде». 34-летний российский баскетболист ведёт переговоры с сербским клубом. Нынешний тренер «Црвены звезды» — Душко Иванович, с которым Швед работал в «Химках» в сезоне-2016/17.

Бронзовый призёр Олимпиады в сезоне-2022/23 в составе ЦСКА набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч в рамках Единой лиги ВТБ.

Ранее Швед заявил, что готов играть за «Црвену звезду».