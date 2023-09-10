Кириленко заявил, что сборные России и Китая могут провести товарищеский матч

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что сборные России и Китая могут провести товарищеский матч.

«Мы постоянно работаем по возможным матчам сборной. Вчера встречался с ребятами из Китая, которые мечтают принять и свою сборную, и готовы нашу пригласить. Всё зависит от того, как мы сумеем объединить календари», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине, а также не включила сборную России в список участников отборочного турнира Евробаскет-2025.

Ранее Кириленко переизбрали в центральное бюро Международной федерации баскетбола.