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Кириленко заявил, что сборные России и Китая могут провести товарищеский матч

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что сборные России и Китая могут провести товарищеский матч.
Кириленко заявил, что сборные России и Китая могут провести товарищеский матч
  • РИА Новости

«Мы постоянно работаем по возможным матчам сборной. Вчера встречался с ребятами из Китая, которые мечтают принять и свою сборную, и готовы нашу пригласить. Всё зависит от того, как мы сумеем объединить календари», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине, а также не включила сборную России в список участников отборочного турнира Евробаскет-2025.

Ранее Кириленко переизбрали в центральное бюро Международной федерации баскетбола.

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