Кириленко переизбрали в центральное бюро Международной федерации баскетбола

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что его переизбрали в центральное бюро Международной федерации баскетбола (ФИБА).

«У нас очень плотная коммуникация с ФИБА, вчера я был ещё раз переизбран в центральный комитет бюро организации. У нас отличные отношения с руководящим составом федерации.

Как только будет возможность выступать, я гарантирую, что мы вернёмся одними из первых», — приводит слова Кириленко РИА Новости.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине, а также не включила сборную России в список участников отборочного турнира Евробаскет-2025.

Ранее Кириленко выразил уверенность, что российские баскетболисты быстро вернутся на международную арену.