Кириленко переизбрали в центральное бюро Международной федерации баскетбола
- РИА Новости
«У нас очень плотная коммуникация с ФИБА, вчера я был ещё раз переизбран в центральный комитет бюро организации. У нас отличные отношения с руководящим составом федерации.
Как только будет возможность выступать, я гарантирую, что мы вернёмся одними из первых», — приводит слова Кириленко РИА Новости.
Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине, а также не включила сборную России в список участников отборочного турнира Евробаскет-2025.
Ранее Кириленко выразил уверенность, что российские баскетболисты быстро вернутся на международную арену.