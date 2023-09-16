Глава Минспорта Краснодарского края открыл новый стадион МТЦ «Локомотив-Кубань»

Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко принял участие в церемонии открытия многофункционального стадиона в Колосистом.

«Новый стадион — замечательный спортивный объект, современный, отвечает всем требованиям времени. Ведь для молодёжи мало одной инфраструктуры, важно, чтобы это было место притяжения. И то, что сделано — в том числе руками ПБК «Локомотив-Кубань» — с душой, будет привлекать ребят. Причём не только спортсменов клуба, но и жителей посёлка — это важно и приятно.

Как на стадионе, так и в тренировочном центре, мы видим хорошие актуальные решения. В академии прослеживается взгляд уже не спортсмена, а художника, скульптора. Ведь с точки зрения проектирования академия — больше, чем спортивный объект, это идеология», — заявил Тимченко.

Президент «Локо» и Федерации баскетбола Краснодарского края Андрей Ведищев поделился своими впечатлениями от церемонии открытия.

«Сегодня важный для нашего клуба и всех любителей спорта Краснодарского края день. При нашей академии открыт новый многофункциональный стадион. Благодарю администрацию Краснодарского края и города Краснодара, а также ОАО «РЖД», за всестороннюю и системную поддержку. Строительство и стадиона, и академии было бы невозможно без этой поддержки.

Важно, что на новом стадионе смогут заниматься не только игроки нашей академии, но и все желающие. Всех с праздником», — сказал Ведищев.

Академия «Локомотива-Кубань» была открыта в сентябре 2022-го. Прошёл год — и наступило время для новой церемонии открытия, на этот раз — многофункционального стадиона, который оборудован площадками для баскетбола 5х5 и 3х3, футбола и волейбола, зоной для воркаута, беговыми дорожками и теннисными столами.

Ранее сообщалось, что в молодёжном тренировочном центре «Локомотив-Кубань» состоялся семинар для баскетбольных тренеров и специалистов.