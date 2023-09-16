Пашутин, Анзулович и Эрдоган провели тренерский семинар в рамках Kuban Cup

В пятницу, 15 сентября, в молодёжном тренировочном центре «Локомотив-Кубань» состоялся семинар для баскетбольных тренеров и специалистов.

Спикерами на семинаре в рамках Kuban Cup выступили тренер «Пармы» Евгений Пашутин, наставник «Самары» Дражен Анзулович, а также Эртугрул Эрдоган из «Руны».

От лица организаторов Пашутин и член исполкома Российской федерации баскетбола (РФБ), президент «Пармы» Сергей Богуславский приняли участие в награждении известного кубанского специалиста Юрия Костецкого.

За семинаром наблюдали президент ПБК «Локомотив-Кубань» и Федерации баскетбола Краснодарского края Андрей Ведищев и чемпион Европы, вице-чемпион мира, четырёхкратный чемпион России Никита Моргунов.

«Спасибо большое организаторам за возможность пообщаться с коллегами. Всегда здорово быть в диалоге, услышать что-то новое. Я лично с удовольствием поделился своим опытом в тренерской профессии. Я старался подробно рассказать о тех сложностях, которые часто сопутствуют переходу молодых игроков из юношеских соревнований в большой спорт», — заявил тренер «Руны».

Ранее сообщалось, что «Парма» уступила «Самаре» в полуфинале Kuban Cup.