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«Парма» уступила «Самаре» и не смогла выйти в финал Kuban Cup по баскетболу

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«Парма» не смогла пробиться в финал выставочного баскетбольного турнира Kuban Cup.

Команда из Пермского края в полуфинальном матче в Краснодаре потерпела поражение от «Самары» со счётом 72:78 (17:16, 19:21, 23:24, 13:17).

Лучшим в составе «Пармы» стал Владислав Перевалов, который набрал 19 очков. У «Самары» больше всех пользы команде принёс Аарон Джавонта Хоукинс, в активе которого 14 очков.

Защитник самарского коллектива Михаил Кулагин заявил, что в финал удалось выйти за счёт командной работы.

«Самое главное, что мы выиграли. В первой половине мы двигали мяч лучше, но не очень удачно играли на подборе. У нас есть время поработать над ошибками. К финалу мы постараемся стать лучше», — заявил Кулагин.

Финал турнира и матч за третье место пройдут 16 сентября.

Ранее сообщалось, что сборная Германии обыграла команду Сербии и впервые стала чемпионом мира по баскетболу.

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