День русского ассистента: Малкин возглавил гонку бомбардиров НХЛ, Кучеров, Проворов, Тарасенко отдали по 2 голевых паса

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин записал на свой счёт гол и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари». 37-летний россиянин был признан второй звездой встречи и возглавил гонку бомбардиров лиги вместе с тремя другими хоккеистами. Защитник Владислав Гавриков забросил шайбу и помог «Лос-Анджелесу» уйти от поражения в основное время во встрече с «Каролиной», а точный бросок Андрея Кузьменко помог «Ванкуверу» огорчить в гостях «Эдмонтон». Никита Кучеров, Иван Проворов и Владимир Тарасенко сделали по две голевые передачи, а Кирилл Капризов, Артемий Панарин и Кирилл Марченко — по одной.

Евгений Малкин второй игровой день подряд разрывает соперников. В выездной встрече с «Вашингтоном» нападающий «Питтсбурга» набрал четыре очка, а в домашнем противостоянии с «Калгари» пополнил счёт ещё двумя и возглавил гонку бомбардиров лиги вместе с тремя другими хоккеистами. Россиянин забросил шайбу и сделал результативную передачу, благодаря чему был признан второй звездой матча.

Малкин был активен с самого начала игры, и в первом периоде с его участием «пингвины» создали несколько опасных моментов у ворот Якоба Маркстрёма, но шведский голкипер был на высоте и раз за разом спасал свою команду. В одном из эпизодов против соотечественника, рвавшегося в атаку, нарушил правила Никита Задоров. Чтобы остановить Евгения, защитник поставил ему подножку клюшкой, а затем ещё и подтолкнул упавшего форварда в спину, что спровоцировало небольшую потасовку между ними. Судьи наказали игрока «Флеймз» двухминутным удалением. Вообще, первый период изобиловал штрафами (всего хоккеисты обеих команд удалялись пять раз), но ни разу игра в большинстве не принесла дивидендов ни тем, ни другим.

Также по теме Джино в ударе: Малкин набрал четыре очка во встрече с «Вашингтоном» и затмил Овечкина с Кросби Евгений Малкин записал себе в актив один гол и три результативные передачи и был признан первой звездой матча регулярного чемпионата...

Реализовать численное преимущество впервые удалось «Флеймз» лишь в самой концовке второго периода, но этот гол лишь разозлил хозяев площадки. После перерыва «Питтсбург» отправил в ворота соперника четыре шайбы подряд, а Малкин принял участие в двух из них. Сначала он ассистировал Райлли Смиту, а затем и сам отличился с его передачи. Вторая комбинация вышла на загляденье: канадец подхватил шайбу у правого борта и всем видом показывал, что будет двигаться с ней к воротам, однако затем внезапно сбросил её за спину россиянину. Малкин на доли секунды остался без внимания защитников, и этого ему хватило, чтобы оставить Маркстрёма не у дел.

Для Малкина этот гол стал 473-м в регулярных чемпионатах и позволил выйти на третье место среди лучших российских снайперов НХЛ. Евгений сравнялся по числу заброшенных шайб с Александром Могильным, а впереди ещё Сергей Фёдоров (483 шайбы) и Александр Овечкин (822). После игры форвард «Питтсбурга» пошутил, что можно постараться догнать лидера «Кэпиталз».

«Я об этом не думал. Может быть, попытаюсь догнать Овечкина, но это непросто. Я сделал всё, что мог. Надеюсь, по завершении карьеры я оглянусь назад и скажу, что сделал всё возможное, а прямо сейчас не думаю об очках и всём этом. Просто выкладываюсь по полной», — сказал хоккеист.

Вообще, послематчевое интервью Малкина изобиловало шутками. Так, он с юмором высказался о своём лидерстве в бомбардирской гонке нынешнего сезона. По итогам игрового дня он делит его с форвардом «Торонто» Остоном Мэттьюсом, Элиасом Петтерсеном из «Ванкувера» и одноклубником Джейком Гюнцелем.

«Надеюсь, что завтра сезон закончится и я выиграю «Харт Трофи», — рассмеялся хоккеист. — Это неплохо, я хорошо себя чувствую, у нас отличная тройка нападения. Опять же, лето было длинным, я немного отдохнул и скучал по хоккею. Хочу побеждать, хочу играть в полную силу».

К слову, Мэттьюс на старте регулярки едва не повторил уникальное достижение Овечкина, сделав по хет-трику в первых двух играх. За последние 105 лет в НХЛ такой результативностью мог похвастаться лишь капитан «Вашингтона», который в сезоне-2017/18 забросил три шайбы в первом матче и ещё четыре — во втором.

Второй хет-трик Мэттьюса пришёлся на матч с «Миннесотой», за которую выступает Кирилл Капризов. Россиянин в этой встрече отметился результативной передачей, однако был далёк от лучшей версии себя прошлого сезона, когда порой тащил команду едва ли не в одиночку. В итоге «Уайлд» потерпел болезненное поражение — 4:7, а сам Капризов покинул площадку с показателем полезности «-2».

А вот Владислав Гавриков сумел стать третьей звездой встречи с участием «Лос-Анджелеса» и «Каролины». Российский защитник отметился заброшенной шайбой, когда его команда совершала отчаянную погоню за соперником, уступая в третьем периоде со счётом 3:5. Хозяева площадки устроили затяжную осаду ворот «Харрикейнз», но Фредерик Андерсон раз за разом спасал свои владения. Гавриков принимал активное участие в атаках и в одном из моментов, получив передачу от Тревора Льюиса, бросил в падении под правую руку вратаря. На этот раз датчанин оказался бессилен. Затем «Кингз» отквитали ещё одну шайбу, но в серии буллитов всё-таки уступили: решающую шайбу забросил Джордан Мартинук.

Владимир Тарасенко только-только начинает осваиваться в «Оттаве», куда перешёл в межсезонье. Россиянин пока проводит на льду не так много времени, как раньше в «Сент-Луисе», но за те 11,25 минуты, которые ему выделил главный тренер Ди Джей Смит, он успел дважды снабдить партнёров шикарными голевыми передачами, записав на свой счёт первые очки за новую команду.

Аналогичным достижением отметился и Никита Кучеров в игре «Тампы» и «Детройта».

Продолжает обновлять свои показатели и нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко, который во встрече с «Эдмонтоном» записал на свой счёт уже 40-й гол в заокеанской карьере. Чтобы достичь знаковой отметки, россиянину потребовалось 83 матча, и он вошёл в пятёрку лучших игроков «Кэнакс» по этому показателю. Быстрее с задачей справлялись лишь трое — Иван Болдырев (81), Павел Буре (72) и Александр Могильный (48).

Настоящую феерию ассистов выдали российские хоккеисты «Коламбуса», что позволило команде одержать гостевую победу над «Рейнджерс». Сначала Кирилл Марченко удачно поборолся за шайбу и позволил «Блю Джекетс» сравнять счёт после первого пропущенного гола, а затем Иван Проворов дважды принял участие в голевых комбинациях. Ещё одну результативную передачу записал на свой счёт форвард хозяев Артемий Панарин. Не слишком удачную игру провёл голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, который пропустил пять шайб и совершил 16 сейвов. При этом вратари «Коламбуса» Элвис Мерзликин и Спенсер Мартин отразили 24 и 15 бросков в створ соответственно.