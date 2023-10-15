«Торонто» обыграл «Миннесоту» благодаря 28 сейвам Самсонова, у Капризова ассист

«Торонто Мэйпл Лифс» нанёс поражение «Миннесоте Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) и завершилась со счётом 7:4.

В составе победителей шайбы забросили Остон Мэттьюс (хет-трик), Вильям Нюландер (дубль), Тайлер Бертуцци, Калле Йернкрок. Российский голкипер Илья Самсонов отразил 28 бросков из 32.

У проигравших отличились Райан Хартман, Мэтт Болди, Марко Росси и Брэндон Дьюхейм. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился голевой передачей.

Ранее 26 сейвов Сорокина позволили «Айлендерс» переиграть «Баффало» в матче НХЛ.