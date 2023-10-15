«Коламбус» победил «Рейнджерс», Проворов сделал две передачи
- AP
Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) и завершилась со счётом 5:3.
В составе победителей шайбы забросили Бун Дженнер (хет-трик), Давид Иржичек, Джастин Дэнфорт. Российский защитник Иван Проворов отметился двумя результативными передачами.
У проигравших отличились Эрик Густафссон, Уилл Кайлли и Крис Крайдер. Российский нападающий Артемий Панарин отметился ассистом, голкипер Игорь Шестёркин отразил 16 бросков из 21.
Ранее «Торонто» обыграл «Миннесоту» благодаря 28 сейвам Самсонова, у Капризова — ассист.