«Нужно разбежаться»: Латыпов не догнал Смольского, Гореева оторвалась от соперниц в масс-старте Кубка Содружества

Антон Смольский триумфально завершил выступление в Сочи на первом этапе Кубка Содружества по биатлону на лыжероллерах. В гонке с общего старта он воспользовался промахом Эдуарда Латыпова на последнем огневом рубеже и завоевал третью золотую медаль подряд. На дистанции трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады в Пекине выглядел предпочтительнее белоруса, однако догнать его так и не смог. У женщин в аналогичном виде программы победу отпраздновала Анастасия Гореева, которая уже после второй стрельбы оторвалась от преследовательниц и финишировала в гордом одиночестве. Серебро досталось Наталье Шевченко, на последнем круге сумевшей обойти Викторию Сливко.

Первый этап Кубка Содружества по биатлону на лыжероллерах завершился в воскресенье, 10 сентября, гонками с общего старта. Поразительно, но в этот раз и у мужчин, и у женщин на дистанцию не набралось необходимых 30 человек. Как пошутил Антон Бабиков, все подводят себя к главному турниру сезона — Спартакиаде в Златоусте.

«Вообще говоря, меня удивляет, почему вышли 28 человек, если у нас только в сборной 15 сильных парней? Куда вы готовитесь? У меня такой вопрос: к чему? Я понимаю, что есть такие спортсмены, как Александр Логинов, которые полгода до этого не соревновались. Есть те, кто заболел и не может бежать, но все остальные, на мой взгляд, должны выходить на старт. Тут речь вообще шла о большом масс‑старте, а мы в итоге на обычный не набрали людей», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

Тем не менее и в таком усечённом составе биатлонисты сумели порадовать болельщиков. Ожесточённая борьба вновь развернулась между Эдуардом Латыповым и Антоном Смольским. Они не очень хорошо начали гонку, но даже с одним штрафом после первой стрельбы оба находились всего в 16 секундах от промежуточного лидера — Александра Кошина. Белорус на круге не очень спешил, поэтому на вторую лёжку спортсмены пришли большой группой.

Будто желая дать другим фору, Эдуард и Антон опять промазали по разу и на дистанции снова оказались в роли догоняющих, на этот раз — Романа Сурнева. Россиянин постарался на трассе бежать на равных с самыми быстрыми коллегами, но это аукнулось ему тремя промахами на стойке. Латыпов же, напротив, решил не устраивать спурт и прошёл круг лишь с восьмой скоростью: как результат — пять закрытых мишеней. Стадион он покидал в паре с Дмитрием Лазовским, который, в отличие от соперника, до четвёртого огневого рубежа вообще не мазал. Преследование за биатлонистами возглавил Смольский, также наконец отработавший чисто, но немного отставший ходом.

Увы, последняя стойка вновь подвела Эдуарда. На этот раз, правда, он ошибся не пятым, а четвёртым выстрелом. Пока россиянин бежал штрафной круг, Антон быстро закрыл все мишени и отправился на дистанцию лидером. Латыпов отставал от него на 14,1 секунды. На финальном отрезке белорус был на 8,7 секунды медленнее соперника, тем не менее сумел удержать первую позицию, а трёхкратный бронзовый призёр Игр в Пекине довольствовался очередным серебром.

При этом в целом Латыпов остался доволен своим выступлением в Сочи. По его словам, этот старт стал своеобразным контрольным срезом и показал, на что нужно обратить внимание при дальнейшей подготовке.

«Если посмотреть на летние старты, тот же Йоханнес Бё их часто проваливает. Не сказать же, что у него опыта не хватает. Но летом зачастую выигрывают другие люди. Он часто на этих стартах бывает далеко. Всё равно спортсмену нужно разбежаться. Это как с физической формой. Она же приходит постепенно», — отметил Эдуард в интервью «Спорт-Экспрессу».

За бронзу развернулась борьба между двумя белорусами — Ильёй Авсеенко и Лазовским, который промахнулся и уже не мог вмешаться в разборки Латыпова и Смольского. Он убегал на дистанцию раньше своего коллеги по сборной. Однако ходом оппонент оказался сильнее и на финише выиграл у более титулованного биатлониста семь секунд.

У женщин в масс-старте дуэт лидеров сформировался уже после первой стрельбы: Ирина Казакевич и Анастасия Гореева чётко отработали на рубеже и имели комфортное преимущество от ближайшей преследовательницы — Ксении Довгаи.

На очередной лёжке подопечная Михаила Шашилова дрогнула и ушла на штрафной круг, в то время как её соперница в одиночестве отправилась на дистанцию. Отрыв Насти от Ларисы Куклиной, Довгаи и Казакевич вырос до 23 секунд.

На стойке Гореева подарила соперницам шанс обойти себя, допустив сразу два промаха. Однако девушки подарком не воспользовались, тоже не закрыв все мишени. Осечки лидеров позволили подтянуться к группе Виктории Сливко и Наталье Шевченко, которые не были идеальны ранее.

К последнему огневому рубежу Анастасия вновь подходила в одиночестве. На этот раз спортсменка справилась с эмоциями и отработала чисто, сняв вопрос о победителе гонки.

«Ещё на пристрелке почувствовала, что могу бороться за медали. Было хорошее самочувствие и достаточно хорошая стрельба. Я понимала, как работать с этим ветром, поэтому сразу знала: всё получится. Но два штрафа стоя — конечно, лишние. Наверное, я завелась. Первая установка такая коварная всегда. Я подумала, что там не должно быть ветра, и отключилась, ушла в гонку, не была на стрельбе. И это было ошибкой, как и на гонке преследования», — призналась Гореева.

Также по теме «Умру, на коленях, но добегу»: Сливко и Смольский выиграли гонки преследования на Кубке Содружества по летнему биатлону Виктория Сливко закрыла все мишени и благодаря этому сумела выиграть гонку преследования на этапе Кубка Содружества по биатлону на...

Следом за Анастасией на стрельбище выкатила четвёрка россиянок (от группы отстала Довгая), в которой хладнокровнее всех оказалась Сливко. Только она смогла закрыть пять мишеней. В погоню за ней бросились Шевченко и Куклина, зашедшие на штрафной круг. Казакевич же промахнулась дважды и лишила себя шансов на медали.

Серебро в гонке должно было достаться лидеру общего зачёта Кубка Содружества. Виктория имела отрыв больше 15 секунд от преследовательниц, однако, как оказалось, для бывшей лыжницы Шевченко отыграть такое отставание не проблема. Она зацепилась за спину Сливко уже на отметке 9,3 км, а далее на спуске накатила и обогнала соперницу.

Как призналась Наталья после финиша, на предстоящий сезон она будет ставить перед собой куда более высокие задачи. Ведь теперь она уже комфортнее чувствует себя на рубежах.

«Я уже сама понимаю, что могу выступать на уровне опытных биатлонисток, бороться с ними. В первую очередь — пройти сезон как можно ровнее, без болезней. Не дай бог каких-то травм. Понятно, что главные старты — это Спартакиада сильнейших и чемпионат России в конце сезона. В принципе, результат в топ-6 в каждой гонке был бы идеальным. Буду стараться», — отметила Шевченко.