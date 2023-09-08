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Рыженков: внутрироссийские турниры стали толчком к развитию для сборной Белоруссии

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Главный тренер сборной Белоруссии по биатлону Олег Рыженков высказался о престиже Кубка Содружества.
Рыженков: внутрироссийские турниры стали толчком к развитию для сборной Белоруссии
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«Соревнования достаточно престижные и, я бы сказал, очень полезные для тех, кто только пришёл в сборную, поскольку они дают возможность молодым спортсменам проявить себя, получить колоссальный опыт. Даже когда отстранения не было, не у всех ведь получалось выезжать на этапы Кубка IBU и Кубка мира. Потому что существует определённая квота, и ты не можешь выставить на старт десять человек. Соответственно, кто-то всегда оставался за бортом», — заявил Рыженков в интервью RT.

Он также считает, что нынешние соревнования дают атлетам понимание, к чему стремиться.

«Могу точно сказать, что в прошлом году участие во внутрироссийских соревнованиях стало для нашей команды очень солидным внутренним толчком к развитию».

Ранее Рыженков объяснил, почему продолжает следить за этапами Кубка мира.

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