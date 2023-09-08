Рыженков: смотрим Кубок мира, чтобы понимать, что улучшилось в биатлоне
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«Мы по мере возможности смотрим соревнования, следим за лидерами. Не всегда получается делать это в прямом эфире, поскольку зачастую сами в это время находимся на соревнованиях, но всё равно наблюдаем за результатами.
За этим так или иначе всегда следишь: анализируешь, что улучшилось, что ухудшилось в биатлоне. Как возросли скорости, как стреляют, какие тенденции новые появляются. Если не будешь этого делать, перестанешь понимать, к чему стремиться», — заявил Рыженков в интервью RT.
Ранее Рыженков рассказал о продолжении карьеры Динары Алимбековой.