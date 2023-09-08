Рыженков: смотрим Кубок мира, чтобы понимать, что улучшилось в биатлоне

Главный тренер сборной Белоруссии по биатлону Олег Рыженков объяснил, почему продолжает следить за этапами Кубка мира.

«Мы по мере возможности смотрим соревнования, следим за лидерами. Не всегда получается делать это в прямом эфире, поскольку зачастую сами в это время находимся на соревнованиях, но всё равно наблюдаем за результатами.

За этим так или иначе всегда следишь: анализируешь, что улучшилось, что ухудшилось в биатлоне. Как возросли скорости, как стреляют, какие тенденции новые появляются. Если не будешь этого делать, перестанешь понимать, к чему стремиться», — заявил Рыженков в интервью RT.

Ранее Рыженков рассказал о продолжении карьеры Динары Алимбековой.