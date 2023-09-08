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Рыженков: смотрим Кубок мира, чтобы понимать, что улучшилось в биатлоне

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Главный тренер сборной Белоруссии по биатлону Олег Рыженков объяснил, почему продолжает следить за этапами Кубка мира.
Рыженков: смотрим Кубок мира, чтобы понимать, что улучшилось в биатлоне
  • Gettyimages.ru
  • © simonkr

«Мы по мере возможности смотрим соревнования, следим за лидерами. Не всегда получается делать это в прямом эфире, поскольку зачастую сами в это время находимся на соревнованиях, но всё равно наблюдаем за результатами.

За этим так или иначе всегда следишь: анализируешь, что улучшилось, что ухудшилось в биатлоне. Как возросли скорости, как стреляют, какие тенденции новые появляются. Если не будешь этого делать, перестанешь понимать, к чему стремиться», — заявил Рыженков в интервью RT.

Ранее Рыженков рассказал о продолжении карьеры Динары Алимбековой.

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