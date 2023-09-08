Рыженков заявил, что Алимбекова планирует вернуться в биатлон

Главный тренер сборной Белоруссии по биатлону Олег Рыженков рассказал о продолжении карьеры Динары Алимбековой.

«Собирается ли Алимбекова возвращаться в спорт? Да. Такие вещи мы всегда обговариваем с девочками заранее. Обсуждаем, чего они хотят, что и как планируют, какие имеют возможности для того, чтобы сочетать материнство с тренировками.

Как будут поступать, скажем, с тем же ребёнком, когда дело дойдёт до соревнований. Кто будет помогать растить малыша, заниматься его воспитанием — мамы, папы, бабушки, дедушки. Федерация старается во всех этих вопросах идти навстречу спортсменам», — сказал Рыженков в интервью RT.

Ранее Рыженков рассказал о секретах достижения высокого результата.